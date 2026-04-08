Около 1000€ на човек за здравеопазване у нас, в ЕС - 3000€

Българският лекарски съюз настоява за незабавно започване на преговори между БЛС и НЗОК, спешно подписване на Анекс към Националния рамков договор и актуализация на цените на всички медицински дейности с минимум 25%.

Българската здравна система е изправена пред реален риск от срив поради задълбочаващи се финансови проблеми и хронично недофинансиране. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов по време на пресконференция, проведена днес в централата на съсловната организация.

По думите му разходите в здравеопазването са нараснали с около 85% през последните години, докато цените на медицинските дейности остават замразени на нивата от 2024 г. вече втора поредна година. „Този дисбаланс е неустойчив и системата вече не може да функционира нормално при тези условия“, подчерта д-р Брънзалов.

Той посочи посочи още, че в България се прави здравеопазване с около 1000 евро на човек годишно при средно за Европейския съюз около 3000 евро, като в страни като Австрия публичното финансиране е многократно по-високо.

На пресконференцията ясно се заяви, че зад исканията стои цялата система – представители на Българската болнична асоциация, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Сдружението на университетските болници, Националното сдружение на частните болници, както и извънболничната помощ. Подкрепа има и от Регионалните колегии на БЛС от цялата страна.

От съсловната организация заявиха, че ежедневно получават сигнали за сериозни финансови затруднения, невъзможност за покриване на разходите и риск за нормалното функциониране както на болниците, така и на извънболничната помощ.

Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов беше категоричен, че с обвиненията за „политически искания“ на практика се блокира възможността за диалог:

Зам.-председателят на БЛС д-р Иван Маджаров подчерта, че има конкретни възможности за действие още сега и припомни как служебни министри на здравеопазването са се намесвали в критични ситуации като д-р Илко Семерджиев и д-р Асен Меджидиев. Служебният министър може да поправи грешка на предходното правителство, като например възстанови размера на намалената потребителска такса в болниците и така се увеличат приходите на лечебните заведения. Освен това може да се внесе в парламента предложение за промяна на удължителния закон.

Според д-р Красимир Грудев от Националното сдружение на частните болници рефренът, че няма пари за здравеопазване не изглежда реален, защото от началото на тази година има нов увеличен размер на минималната работна заплата.

„Българските граждани са си платили здравните осигуровки, работодателите – също, и в същото време болниците изнемогват и са принудени да натоварват с допълнителни разходи пациентите, които са били коректни към здравната система“, заяви д-р Цветелина Спиридонова, зам.-председател на Българската болнична асоциация.

Българският лекарски съюз и представителите на цялата система предупреждават: без спешни мерки здравеопазването ще продължи да се дестабилизира, а последствията ще бъдат пряко усетени от пациентите в цялата страна.