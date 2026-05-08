ЦСКА удари ЦСКА 1948 в Бистрица и се изкачи на второто място

ЦСКА постигна важна победа с 1:0 като гост на ЦСКА 1948 в Бистрица и се изкачи на второто място във временното класиране, непосредствено зад Левски. Единственото попадение в срещата отбеляза Мохамед Брахими, който се разписа в 58-ата минута.

Двубоят започна равностойно, като през първото полувреме и двата отбора действаха предпазливо. Домакините се опитаха да наложат натиск, но стабилната защита на "армейците" не позволи да се стигне до сериозни положения пред тяхната врата. ЦСКА от своя страна търсеше шансовете си на контраатака, но преди почивката така и не успя да стигне до гол.

Грешка в защитата реши мача

Решителният момент настъпи в 58-ата минута. Гашевич направи нескопосан опит да изчисти топката - замахна с десния крак, но не я уцели, което изведе Брахими в наказателното поле. Крилото на ЦСКА не пропусна възможността и с мощен удар прати топката в мрежата за 1:0.

С този успех ЦСКА изпревари своя съперник в класирането и вече заема второто място. Победата е особено ценна в битката за челните позиции и дава сериозен импулс на "червените" преди следващите кръгове.

Това е трета поредна победа на "армейците" срещу ЦСКА 1948.

Завръщане за Медина, липси при гостите

В състава на домакините се завърна Диего Медина, който пое и капитанската лента, след като пропусна последните срещи на отбора. Гостите бяха без наказаните Жордао и Мартино, а в тяхно отсъствие като титуляри започнаха Панайотов и Делова.

В 82-рата минута Ето'о и Годой умишлено си изкараха жълти картони, за да изтърпят наказанията си и да бъдат на линия за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Камерунският полузащитник ще пропусне две срещи, а Годой - само един двубой. Картон получи и Перейра, който също ще отсъства от следващия шампионатен мач.