IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Надежда Йорданова: Не може да има подмяна на едни олигарси с други

Гражданите са дали на "Прогресивна България" мандат за една свръхзадача

30.04.2026 | 11:09 ч. Обновена: 30.04.2026 | 11:09 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 31

Хората не искат оправдания, не искат да ни слушат, те искат категорични доказателства, че политиката все още може да служи на гражданите, заяви депутатът Надежда Йорданова от "Демократична България" в декларация на коалицията ПП-ДБ.

Йорданова подчерта, че гражданите са дали на "Прогресивна България" мандат за една свръхзадача, която е свързана с разграждането на модела "Борисов-Пеевски". Тя призова за разглобяване на мрежата от институционални, медийни и други управленски зависимости, което беше поискано от гражданите по време на декемврийските протести. 

Надежда Йорданова се обърна към новите управляващи с предупреждението, че не може да има подмяна, при която едни олигарси са заместени от други. Според нея първите действия трябва да са насочени към реформиране на съдебната власт и службите за сигурност. 

"Законността е ключът към разграждането на този модел. Гражданите поискаха край на завладяната държава", каза Йорданова.

Тя обеща конструктивен тон, но не и удобна тишина на бъдещите управляващи. "Ще имате подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото", обобщи Йорданова. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Надежда Йорданова ДБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem