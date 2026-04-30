Надежда Йорданова: Не може да има подмяна на едни олигарси с други

Хората не искат оправдания, не искат да ни слушат, те искат категорични доказателства, че политиката все още може да служи на гражданите, заяви депутатът Надежда Йорданова от "Демократична България" в декларация на коалицията ПП-ДБ.

Йорданова подчерта, че гражданите са дали на "Прогресивна България" мандат за една свръхзадача, която е свързана с разграждането на модела "Борисов-Пеевски". Тя призова за разглобяване на мрежата от институционални, медийни и други управленски зависимости, което беше поискано от гражданите по време на декемврийските протести.

Надежда Йорданова се обърна към новите управляващи с предупреждението, че не може да има подмяна, при която едни олигарси са заместени от други. Според нея първите действия трябва да са насочени към реформиране на съдебната власт и службите за сигурност.

"Законността е ключът към разграждането на този модел. Гражданите поискаха край на завладяната държава", каза Йорданова.

Тя обеща конструктивен тон, но не и удобна тишина на бъдещите управляващи. "Ще имате подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото", обобщи Йорданова.