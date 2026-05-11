Свободата под натиск: България отново в тревожните доклади за демокрацията

Свободата на словото, сигурността на журналистите, правата на уязвимите групи и заплахите срещу гражданското общество – отново във фокуса на международни доклади за състоянието на демокрацията в България.

Според анализ на "Амнести Интернешънъл" и организацията Liberties, натискът върху журналисти, граждански организации, жени и малцинства у нас продължава и през последната година.

Натиск върху медиите и спад на доверието

Говори се за политически натиск, съдебен тормоз, концентрация на медийна собственост и все по-ниско обществено доверие в медиите.

Как изглежда свободата на словото в България днес и защо все повече хора губят доверие в информацията, която получават?

И как отстояваме свободата на словото, когато журналисти често биват заплашвани, защото си вършат работата, а политици правят все по-категорични заявки, че няма да отговарят на въпроси или сами ще избират на кого да отговарят?

Темата за "делата-шамари"

Преди месец Министерството на правосъдието и служебният ресорен министър тогава Андрей Янкулов обявиха, че планират действия срещу т.нар. "дела-шамари" (SLAPP дела) срещу медии и журналисти.

Предстои да видим дали новото редовната власт смята това за важна тема и ще предприеме стъпки в тази посока.

Припомняме, че Директивата на ЕС срещу "делата шамари" е в сила от 6 май 2024 г. и цели да защити журналисти, активисти и медии от стратегически дела, целящи сплашване и финансово разоряване.

България все още не я е интегрирала. Но разговорът за медиите и журналистите е част от по-общата тема за човешките права и върховенството на закона – все неща, с които България има тежък проблем не от днес.

Тревожните тенденции са глобални

"Глобалният доклад за състоянието на правата на човека в света на "Амнести Интернешънъл", който обхваща 144 държави, вижда тези тревожни тенденции навсякъде по света. Европа не е изключение", коментира Александра Александрова от "Амнести Интернешънъл" България в рубриката "Гласът на фактите" на "Директно".

По думите ѝ това, което виждаме в България, очертава тревожна картина, която обаче не живее във вакуум, а е част от по-широки тенденции.

Опасения от авторитарни практики

Според нея тревожното е, че натрупването на тези проблеми осветлява завой към по-авторитарни практики - "граждански организации биват наричани "чужди агенти", "екстремистки".

"Т.нар. Закон за регистрация на чуждестранните агенти беше внесен миналата година за пети път в рамките на две години. Тревожното в последния случай беше, че той стигна до пленарна зала, където беше отхвърлен", коментира Александрова пред Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че международните организации, сред които и "Амнести Интернешънъл", говорят за десетки "дела-шамари" срещу български журналисти.

По думите целта на "делата-шамари" е да имат охлаждащ ефект и да накарат следващия журналист да мълчи.

Проблемът с домашното насилие остава

"Продължаваме да говорим в България за жертви на домашно насилие, които продължават да бъдат незащитени. Най-малко 24 жени са загубили живота си вследствие на домашно насилие и въпреки това все още имаме неработещи механизми", алармира Александрова.

Тя подчерта, че гражданските организации не са враг на държавата, а са нейната съвест.

"Инвестор.бг" АД изпълнява инициатива, подкрепена от Институт "Отворено общество - София" и съфинансирана от Европейския съюз в рамките на проекта Media Resilience.

Изразените възгледи и мнения са само и изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на Институт "Отворено общество – София" (ИООС). Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.