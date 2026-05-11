Американската армия засилва отбраната си с израелски технологии SMASH

Smart Shooter, израелският разработчик на системи за управление на огъня, задвижвани от изкуствен интелект, монтирани на пушки, е осигурил последващ договор с американската армия на стойност 10,7 милиона долара за своята система за управление на огъня SMASH 2000LE, като доставката е планирана за третото тримесечие на 2026 г.

Според съобщението на компанията, договорът е издаден чрез PAE Defensive Fires и ще бъде изпълнен чрез Atlantic Diving Supply, Inc. Това е следствие от договор от май 2025 г. с американската армия, договор от юли 2025 г. с морската пехота на САЩ и договор от март 2026 г. с JIATF-401 за американските военновъздушни сили - поредица от поръчки, която Smart Shooter описва като разширяване на използването на SMASH в множество клонове на американската армия едновременно. Договорът включва и разширено покритие за поддръжка на доставените системи, пише Defence Blog.

SMASH 2000LE, обозначена още като SMASH 3000SA, е подобрена конфигурация на основната система за управление на огъня на Smart Shooter, която добавя свързаност, позволяваща интеграция с външни сензори и системи за управление на бойни действия.

Основната технология комбинира компютърно зрение, изкуствен интелект и алгоритми за проследяване на цели, за да позволи на войник, носещ стандартна пушка, да открива, проследява и атакува въздушни цели – по-специално малки безпилотни летателни системи – с прецизността, която стрелбата без помощ срещу бързо движещи се дронове не може надеждно да постигне. Системата се монтира директно към релсата Picatinny на пушката, добавяйки възможност за насочване, без да се заменя самото оръжие, което означава, че войниците, оборудвани със SMASH, запазват съществуващото си огнестрелно оръжие, като същевременно получават възможност за борба с дронове, която преди това изискваше специални оръжия, обслужвани от екипаж, или скъпи ракети-прехващачи.

Михаел Мор, главен изпълнителен директор на Smart Shooter, описа наградата по начин, който свързва поръчката директно с променящата се среда на заплахи.

"Тъй като заплахите от дронове се развиват по мащаб, достъпност и сложност, въоръжените сили все повече се нуждаят от доказани, готови за употреба системи, които могат да бъдат бързо разположени и ефективно използвани на тактическия фронт", каза Мор. "Ние оставаме ангажирани да подкрепяме изискванията на американските военни с надеждни решения, които подобряват прецизността, оцеляването и ефективността на мисията."

Езикът за мащаб, достъпност и сложност е точно описание на случилото се със заплахата от дронове от началото на войната в Украйна - дронове с изглед от първо лице, които струват няколкостотин долара, са се превърнали в ефективни оръжия срещу бронирани машини и личен състав, а огромният обем на малките безпилотни летателни апарати, с които се сблъскват съвременните сухопътни сили, е надминал капацитета на традиционните системи за противовъздушна отбрана да се справят с тях на ниво отделен войник.

Мисията за борба с малките безпилотни летателни апарати, която SMASH адресира, се превърна в една от най-неотложните пропуски в способностите в наземния бой

Украйна демонстрира, че малките търговски дронове, модифицирани за доставка на оръжие или използвани за разузнаване, което насочва артилерията, могат да опустошат пехотни и бронирани формирования с ограничени инвестиции. Всяка голяма армия, която е наблюдавала тези операции, се е надпреварвала да разработва решения за борба с дронове на ниво отделение и взвод, където скъпите радарно насочвани ракети и специализирани оръжейни системи са непрактични. Система за управление на огъня, монтирана на пушка, която позволява на отделен войник да се справя със заплахи от дронове със стандартни боеприпаси на част от цената на всеки прехващач, представлява коренно различен подход към проблема - разпределяне на възможностите за борба с дронове в рамките на силите, вместо концентрирането им в специализирани части.

Според изявление на компанията, семейството SMASH на Smart Shooter е внедрено от силите за отбрана и сигурност в Съединените щати, Израел, Обединеното кралство, Германия, страните членки на НАТО и други съюзнически държави. Връзката с Обединеното кралство е особено важна, като се има предвид широкото участие на британските сили в операции срещу дронове и стремежа на НАТО да използва индивидуални възможности за борба с безпилотни летателни апарати на ниво войник. Доказаният в бойни действия статус на системата не е маркетингово твърдение в този контекст - той отразява оперативната употреба в среди, където е имало заплахи от дронове и е било необходимо кинетично взаимодействие.

Пътят на обществени поръчки чрез PAE Defensive Fires и ADS Inc. отразява как американските военни все повече структурират придобиванията на противодействие на безпилотни летателни апарати, използвайки съществуващи договорни превозни средства и установени дистрибутори на отбранителни продукти, за да ускорят сроковете за внедряване, вместо да се ориентират в пълни официални програми за придобиване, чиято доставка може да отнеме години. Договорът JIATF-401 от март 2026 г., който обслужваше ВВС на САЩ чрез структурата на Съвместната работна група за побеждаване на импровизирани заплахи, също показва, че системите на Smart Shooter се движат по ускорени канали за придобиване, предназначени за спешни оперативни нужди, а не през рутинни цикли на обществени поръчки.