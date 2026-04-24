Как видяха изборите у нас в Северна Македония?

Какви са очакванията?

24.04.2026 | 19:56 ч. 2

Премиерът на Северна Македония отправи остри обвинения към държава членка на Европейския съюз, като говори за "политически тормоз" в процеса на европейска интеграция. Изявление, което отново поставя на дневен ред старите и все още нерешени спорове на Балканите – между история, идентичност и геополитика.

Всичко това се случва в момент, в който Европейският съюз се опитва да поддържа единство, а разширяването му към Западните Балкани остава едновременно стратегическа цел и източник на напрежение.
 
Въпросът е дали сме свидетели на пореден дипломатически спор – или на по-дълбок проблем в самия европейски проект и начина, по който той работи с региона.

На този фон - как медиите и обществото в РСМ гледат на резултата от изборите в България?

Вижте анализа на журналиста и кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова. 

