Пулев: Противопоставяне на инфлационния натиск при храните е основен приоритет

Ефективното противопоставяне на инфлационния натиск при храните е основен приоритет на нашето правителство. Ние приветстваме тези законодателни изменения, защото те дават необходимия инструментариум на правителството и на ресорните министерства, за да водим ефективна битка срещу галопиращите цени.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание. Министрът запозна депутатите със становището на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за измененията и допълненията в Законопроектите за защита на конкуренцията и защита на потребителите.

По негови думи изцяло се стъпва на пазарни принципи. “Увеличават се и се заздравяват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите и се надявам с тези промени да се създаде ефективен механизъм на ниво правителство“, подчерта Пулев.

Междуведомствено звено за координация

Вицепремиерът добави, че в най-кратки срокове ще внесе предложение в МС за създаването на междуведомствено звено за координация с контролни, надзорни и регулаторни органи по цените. В него като постоянни членове ще бъдат включени Министерството на финансите чрез НАП, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и Министерството на земеделието и храните.

По време на комисията министър Пулев изтъкна, че с въвеждането на звеното за координация, правителството ще работи по-ефективно, рамо до рамо, с независимите регулатори.

“Надявам се, че ще продължим да имаме същия синхрон - ефективно и мотивирано, така че да защитим интереса на хората, без да се опитваме да вменяваме вина на който и да е участник в процеса“, допълни Пулев и беше категоричен, че предложените мерки са пазарни и няма нарушение на пазарни принципи.

Той отбеляза още, че след решението на Народното събрание, като следваща стъпка трябва да бъдат разгледани ресурсите, финансовото обезпечаване и капацитетът на регулаторите - КЗК и КЗП.

“Трябва да сме сигурни, че те разполагат с необходимата база, за да могат ефективно да разглеждат и да отговарят на всички сигнали, които очакваме в резултат на тези политики да постъпят към тях“, допълни Пулев.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите е предложено създаването на Централен регистър за проследимост по веригата за доставки. Чрез създаването му ще се намали административната тежест към бизнеса, ще се подобри обменът между институциите и ще се създаде възможност през платформата да се развиват електронни услуги.

В заключение министър Пулев изрази увереност, че НС ще проведе и ефективна съдебна реформа, така че всички производства, генерирани от регулаторите, както и налаганите глоби, реално да имат ефект.