Силите на Путин трудно напредват на бойното поле

Руската армия все още не е решила един фундаментален проблем: как да постигне значителен напредък в източна Украйна, когато безпилотните летателни апарати са навсякъде. Президентът на Русия Владимир Путин се опита да убеди президента Тръмп, че неговите войски вървят към неизбежна победа в Украйна, като изтъкна, че Киев трябва да предаде целия източен регион на Донбас, за да избегне предстоящото поражение, пише NYT. Но ситуацията на бойното поле разказва съвсем друга история. След като отбелязаха успехи в края на миналата година, руските военни забавиха темпото до пълзене. В някои части на Украйна те загубиха територия. При средния месечен темп на напредък досега през тази година, на Русия ще са необходими повече от три десетилетия, за да установи пълен контрол над Донбас, което Кремъл е поставил като условие за прекратяване на войната. Забавянето може да е временно и се дължи поне отчасти на сезонни фактори.

Руските войски обикновено ускоряват темпото през лятото, подпомогнати от по-доброто време и растителността, която осигурява по-добра защита от дроновете. През последните дни украински официални лица предупредиха, че войските на Москва се подготвят за нови офанзиви и са засилили операциите по целия фронт.

Все пак Русия започва тази офанзива в неизгодна позиция. Тази година тя претърпя редица неуспехи, включително загубата на достъпа до сателитен интернет чрез Starlink, който помагаше за насочването на дроновете ѝ. Ограничаването от Кремъл на приложението за съобщения Telegram, в рамките на затягането на контрола върху руския интернет, също затрудни комуникациите на войниците. В по-широк план, Русия все още не е решила фундаменталния проблем как да постигне голям напредък на бойно поле, наситено с дронове. Дните на изпращане на маси войски, атакуващи фронтовите линии в бронирани машини, са до голяма степен отминали. Вместо това, съревнованието между Киев и Москва е до голяма степен за разработване на по-добри дронове и по-добра защита срещу тях. В определени части от фронта Украйна е получила предимство през последните месеци с бързия напредък в технологиите, производството и тактиките.

Но Русия работи яростно, за да навакса, изграждайки по-голяма сила от дронове, след като разгръща успешно елитно звено за дронове, известно като Рубикон. Дроновете принудиха руските войски да променят стратегията си. Сега те се опитват постепенно да проникнат в територията с малки екипи от войници, често пеша. Това доведе до постоянно нарастваща ивица територия, известна като "сива зона", където присъстват войски от двете страни и контролът не е ясен. Тъй като военните усилия спират, това поставя руското правителство под нарастващ икономически и политически натиск.

Рейтингите на одобрение на Путин паднаха до най-ниските си нива от началото на войната, тъй като икономиката се огъва под огромни военни разходи и прекъсванията на мобилния интернет, наложени отчасти за предотвратяване на атаки с дронове от Украйна, гневят обикновените руснаци. Късно в събота Путин намекна на пресконференция за възможността за прекратяване на войната.

"Вярвам, че въпросът е към своя край, но все пак остава сериозен", каза той.

Но в същото време той изрази неподчинение, особено срещу европейските държави, подкрепящи Украйна.

Засега Кремъл продължава да се бори.

Но предизвикателствата му на бойното поле усложняват наратива за предстояща победа, който г-н Путин продава на администрацията на Тръмп, докато посредничи в мирните преговори с Украйна. Русия се стреми да окаже натиск върху Киев да отстъпи частите от Донбас, които военните ѝ не успяха да превземат.

Дори когато Русия се бореше на бойното поле през март, Тръмп в интервю за Politico разшири по-ранното си изявление, че президентът на Украйна Володимир Зеленски "няма карти", като каза, че сега има "още по-малко карти". В четвъртък главният съветник по външната политика на Кремъл, Юрий Ушаков, заяви, че докато Украйна не се оттегли от региона, Русия не вижда смисъл в по-нататъшни мирни преговори.

Украйна отказа да предаде тази територия, въпреки че преговорите за превръщането ѝ в някакъв вид международна демилитаризирана зона продължават. Каквато и да е стратегията на Русия, ясно е, че темпът на нейното настъпление се е забавил тази година, според трите основни организации. Две от групите твърдят, че е имало месеци, в които Русия е претърпяла нетни териториални загуби, въпреки че все по-разширяващата се сива зона на фронта е довела до различни тълкувания на това какво представлява завладяната територия.

Оскъдните победи на Русия през последните три месеца, според статистиката на Black Bird, се равняват на най-лошото ѝ представяне на бойното поле в Украйна от 2023 г. насам.

Ограничените печалби, които Русия е постигнала, са дошли с тежки жертви.

Според данни, публикувани този уикенд от руските медии Mediazona и Meduza, до края на миналата година са загинали около 352 000 руски войници във войната. Това е повече от шест пъти повече от броя на американските войници, убити по време на войната във Виетнам. С нарастването на загубите на Русия, тя също така не успя да набере персонал през първите няколко месеца на годината, според американски и европейски служители. Това повдигна въпроси за това колко дълго Кремъл може да поддържа военните си усилия, без да прибягва до поредното непопулярно набиране на войски.

24-годишен войник, който се е сражавал в Донбас, преди да дезертира от силите миналата година, каза пред The New York Times, че неговото подразделение е прекарало по-голямата част от месец, опитвайки се да се укрепи в един град извън град Покровск, докато щурмови части са се опитали да нахлуят, но са били унищожени от украински дронове. След това техният командир е наредил на войските да започнат да проникват в града в екипи от по двама души, които са се вмъквали ден след ден, докато не са изградили достатъчно присъствие, за да осигурят територията. Двойките са държали дистанция един от друг, за да не се струпват на едно място и да се превърнат в мишена, каза войникът, говорейки анонимно от съображения за сигурност. Реалността на сивата зона означава, че ранените руски войски често остават блокирани в оспорвана територия, а частите им не могат да ги изтеглят.

Според Black Bird, руската армия е спечелила 1768 квадратни мили територия в Украйна през 2025 г., площ малко по-голяма от Роуд Айлънд. Русия е прекарала години в битки за Покровск, както и за град Часив Яр на североизток. Но фронтовата линия все още по същество минава през тях, което подчертава степента, до която бойното поле остава в голяма степен в патова ситуация. Украинската армия има свои собствени проблеми, включително дългогодишен недостиг на персонал и високи нива на дезертьорство.

Дроновете ѝ позволиха да задуши настъплението на по-голямата руска армия, но когато Русия загуби територия, тя е склонна да се измести в сивата зона, а не да се върне под пълния контрол на Киев. Украйна се стреми да увеличи разходите за войната за Кремъл, като нанася удари по петролни инсталации и други цели дълбоко в Русия и като се опитва да причини повече жертви. Министърът на отбраната Михайло Федоров заяви, че целта на Украйна е да убива или сериозно ранява 50 000 войници на месец, в сравнение с около 35 000, които се твърди, че са сега. Това, каза Федоров, би наложило "разходи на Русия, които тя не може да понесе" и би "наложило мир чрез сила".

Украински войници казаха пред The Times, че активността на Русия в Донбас напоследък се е засилила, което поражда вероятността нейното настъпление да ускори темпото си.