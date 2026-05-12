Огромни късове лед удариха Трявна, градушка в много градове ВИДЕО

Прогнозите на синоптиците се сбъднаха

12.05.2026 | 17:00 ч.
Гръмотевичната активност над страната вече се активизира, съобщават от Meteo Bulgaria. Към момента по-интензивни конвективни клетки се наблюдават над Северозападна България. 

През следобедните часове и до края на деня се очаква развитие на гръмотевични бури и в много други райони на страната.

Налице са условия за локално интензивни явления, включително градушки, силни пориви на вятъра и краткотрайни проливни валежи, уточняват синоптиците.

Градушка с огромни ледени късове е паднала в Трявна днес. Има нанесени материални щети по коли, става ясно от кадри, споделени в социалните мрежи.

Градушка с дребни ледени зърна удари Монтана. Тя порази цъфналите дървета след светкавици и кратковременна гръмотевична буря в майския следобед. Над града надвиснаха черни облаци, а температурата беше 15-16 градуса. Така прогнозите на синоптиците се сбъднаха. Първоначално паднаха дъждове и след това се превърнаха в малки ледени топчета. Уплашени хора, тръгнали без чадъри, се разбягаха и изпокриха.

Лед, колкото лешник, се е изсипал от небето във Варненско. 

Градушки е имало днес и в Добричко, Силистра, село Царева ливада и във врачанското село Згориград.

В Старозагорско фермери съобщават за щети по насажденията. 

Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време в половин България днес. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Снощи мълния изпепели покрива и горния етаж на къща в Мъглиж. 

Дъждът в понеделник наводни къщи, дворове и улици в силистренските села Професор Иширково и Смилец.

