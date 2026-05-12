Горанов: В ГЕРБ-СДС скептични към предложените мерки

След края на Временната комисия по бюджет и финанси депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов заяви, че парламентарната група ще подкрепи на първо четене законовите изменения с цел овладяването на инфлацията, но въпреки това остава скептична към предложенията на управляващите.

“Ще подкрепим всяка мярка, предложена в Народното събрание, която прави пазара да действа по-съвършено. Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Следва да се има предвид, че няма новина в мерките. Голяма част от тях са пренесени от вече действащи мерки в законодателството, примерно от Закона за въвеждане на еврото“, каза Горанов.

ГЕРБ-СДС не са съгласни с мотивите

Бившият финансов министър добави, че ГЕРБ-СДС не е съгласна с мотивите към законопроекта, според които въвеждането на еврото е основната причина за ускоряването на инфлацията у нас.

“Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените“, каза Горанов, добавяйки, че от служебното правителство не са контролирали тези процеси в рамките на съществуващото законодателство.

Според Горанов предложените законови промени изпъкват с няколко подзаконови нормативни акта, отлагащи реалното приложение на законите с от 3 до 6 месеца, което не кореспондира със скоростта, с която управляващите предлагат да се действа.

Депутатът заяви, че и сегашното законодателство съдържа достатъчно инструменти, позволяващи на държавата да действа, включително мерки, предлагани от ГЕРБ в миналото.

“Ние сме предлагали подобни мерки в преходното правителство. Всъщност и сега законодателството съдържа достатъчно инструментариум държавата да действа. Не трябва държавата да определя цените, но понякога, когато дадеш заявки предварително и създадеш високи очаквания в хората, се случва това, което ще се случи днес“, каза Горанов.