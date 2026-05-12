IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Горанов: В ГЕРБ-СДС скептични към предложените мерки

Партията ще подкрепи законовите изменения на първо четене

12.05.2026 | 16:44 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

След края на Временната комисия по бюджет и финанси депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов заяви, че парламентарната група ще подкрепи на първо четене законовите изменения с цел овладяването на инфлацията, но въпреки това остава скептична към предложенията на управляващите.

“Ще подкрепим всяка мярка, предложена в Народното събрание, която прави пазара да действа по-съвършено. Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Следва да се има предвид, че няма новина в мерките. Голяма част от тях са пренесени от вече действащи мерки в законодателството, примерно от Закона за въвеждане на еврото“, каза Горанов.

ГЕРБ-СДС не са съгласни с мотивите 

Бившият финансов министър добави, че ГЕРБ-СДС не е съгласна с мотивите към законопроекта, според които въвеждането на еврото е основната причина за ускоряването на инфлацията у нас.

Свързани статии

“Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените“, каза Горанов, добавяйки, че от служебното правителство не са контролирали тези процеси в рамките на съществуващото законодателство.

Според Горанов предложените законови промени изпъкват с няколко подзаконови нормативни акта, отлагащи реалното приложение на законите с от 3 до 6 месеца, което не кореспондира със скоростта, с която управляващите предлагат да се действа.

Депутатът заяви, че и сегашното законодателство съдържа достатъчно инструменти, позволяващи на държавата да действа, включително мерки, предлагани от ГЕРБ в миналото.

“Ние сме предлагали подобни мерки в преходното правителство. Всъщност и сега законодателството съдържа достатъчно инструментариум държавата да действа. Не трябва държавата да определя цените, но понякога, когато дадеш заявки предварително и създадеш високи очаквания в хората, се случва това, което ще се случи днес“, каза Горанов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Владислав Горанов ГЕРБ-СДС инфлация мерки временна косимия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem