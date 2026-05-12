Янкулов и Дечев за Радев: Истинският тест тепърва предстои

Промените в Закона за съдебната власт отново поставиха в центъра на политическия и обществения дебат въпроса кой реално контролира съдебната система в България.

Макар управляващите да представят предложенията като дългоочаквана реформа, според бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов и бившия вътрешен министър Емил Дечев, истинският тест тепърва предстои - при избора на новия Висш съдебен съвет и следващия главен прокурор.

"Никога ние не сме разбирали - не само обикновените български граждани, но дори съдиите и прокурорите, които работим в тази система - как депутатът X от всичките юристи в България се е спрял точно на кандидата Y. Как е стигнал до извода, че точно това е професионалистът с високи нравствени и професионални качества и е решил именно него да предложи за член на Висшия съдебен съвет. Това е огромен проблем. Създава подозрение за политическа обвързаност още в самото начало на този кандидат, че той, благодарение на познанството си с представител на определена парламентарно представена партия, се изстрелва с един своеобразен социален и кариерен асансьор много нависоко в държавната администрация", коментира Дечев в студиото на "Денят ON AIR".

Изборът на ВСС

Янкулов подчерта, че е важно първо да бъдат променени механизмите за избор, преди да се премине към кадрови решения.

Според него обаче ключът е в детайлите - кои текстове ще останат в окончателния вариант на закона и дали реално ще ограничат политическото влияние върху съдебната система.

"Това ще се гарантира с подобряване на процедурата и с ясна политическа воля, че няма да се търси квотно разпределение, каквото сме виждали неведнъж между политическите сили, които могат да формират съответното мнозинство за избор на 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Че те няма да си парцелират този избор съобразно големината на парламентарните групи, а ще се търси обединение около безспорни професионалисти, а не партийни номинации. Това е и логиката зад квалифицираното мнозинство, което се изисква", каза Янкулов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Спорът за начина на гласуване

Двамата коментираха и спора около начина, по който магистратите ще избират професионалната квота във ВСС. Дечев предупреди, че ако се премине само към хартиено гласуване, особено в малките съдебни райони, може да възникне проблем с тайната на вота, защото броят на гласуващите е твърде малък.

Затова той предложи компромисен вариант - гласуване в центровете на апелативните райони, а не във всеки областен град.

Дечев отбеляза още, че липсва идея за машинно гласуване, въпреки че според него машините са доказали надеждността си на парламентарни избори.

Янкулов обаче е по-скептичен към значението на техническите решения. Според него електронното или машинното гласуване не може само по себе си да гарантира независим избор, ако самата професионална общност не отстоява независимостта си.

"Съдебна номенклатура"

Дечев постави под съмнение и сегашния модел на постоянно действащ Висш съдебен съвет.

"Времето показа, за съжаление, че тези добри иначе намерения не се осъществяват при пореден състав на постоянно действащ Висш съдебен съвет. Една от основните причини е, че тези хора се откъсват от колегите си и спират да се чувстват част от тях. Те някак се отделят, капсулират, херметизират, започват да живеят в свой свят, като че ли не виждат или забравят истинските проблеми на колегите си. Имат свой дневен ред и това става огромен проблем. Всъщност оформя се нещо като съдебна номенклатура", заяви бившият служебен вътрешен министър.

Казусът "Осемте джуджета"

Особено остър беше разговорът около скандала "Осемте джуджета" и архива на Петьо Петров.

"За да стигнем до разплитане на мрежата "Осемте джуджета", трябва да си дадем сметка, че това би могло да се случи основно с инструментите на едно наказателно разследване. Проблемът е, че монополистът върху ключовите решения в него е Прокуратурата на Република България, а тя се оказва, за съжаление, доста замесена в тази афера. Така тези, за които има основателни подозрения за съпричастност към тези групи, трябва сами да се разследват, което обективно няма как да се случи", каза Янкулов.