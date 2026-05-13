Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса, катастрофирал на магистрала "Хемус"

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 59-годишния К. Т. за това, че при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие (ПТП), при което по непредпазливост причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на повече от едно лице. Това съобщиха от държавното обвинение.

Досъдебното производство е образувано на 12 май 2026 г. с оглед на местопроизшествието. Разследването се извършва от Сектор "Разследване на транспортни престъпления" към Отдел "Разследване" при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на К. Т. към наказателна отговорност. Обвинението спрямо него е за това, че на 12 май 2026 г. около 01:00 ч. по автомагистрала "Хемус", с посока на движение от Горни Богров към София е управлявал автобус, като в района на 1-ви км не се е съобразил с интензивността на движението и реализирал пътно транспортно произшествие – с предната дясна част на управлявания от него автобус се е врязал в лявата част на попътно движещия се пред него товарен автомобил – влекач. При реализираното пътно произшествие по непредпазливост причинил смъртта на един пътник от автобуса и телесни повреди на други двама от пътниците, изразяващи се в множество фрактури, ампутация и други травматични увреждания.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои на 14 май 2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

При тежката катастрофа, възникнала между влекач с прикачено полуремарке и междуградски автобус на автомагистрала "Хемус", мъж на 73 г. почина, а жена на 69 г. остава в реанимация. Още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други са прегледани и освободени за домашно лечение. Шофьорите на влекача и автобуса имат в картоните си множество нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщиха от СДВР.