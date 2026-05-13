Явор Гечев: Борбата с олигархията вече е в изпълнение

Депутатът от “Прогресивна България” Явор Гечев коментира, че борбата с олигархията вече е в изпълнение. “Показахме го с всичко”, добави народният представител.

Гечев добави, че “Прогресивна България” не се нужда е от подкрепа вътре в Народното събрание.

“Да очаквате от един законопроект да оправи всичко в държавата е много смело, но не е реалистично”, коментира още Гечев.

Според него внесените законопроекти осигуряват прозрачността на пазара и възможността българските потребители и производители да са равноправни на другите такива.

“С промените се предлага разширяване на обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаване на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията. Мерките за нелоялни търговски практики ще влязат в действия веднага”, коментира Гечев.

“Законопроектът има три основни неща, които променя. Едните са дългосрочни, но успоредно са това сме заложили неща, които могат да започнат от утре“, посочи още Гечев.