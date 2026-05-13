IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Председателят на НС Михаела Доцова отива на аудиенция при папа Лъв XIV

Българска делегация отново пътува за Ватикана по повод 24 май

13.05.2026 | 15:25 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Българска делегация заминава за Рим и Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Делегацията ни ще бъде водена от председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова, която ще има и аудиенция с папа Лъв XIV.

Визитата ще е на 21 и 22 май 2026 г. в Рим и Ватикана.

Свързани статии

В рамките на посещението председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Българската делегация ще присъства на 22 май 2026 г. на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще посети базиликата “Санта Мария Маджоре”.

Във Ватикана на срещата с папа Лъв XIV ще бъде приета само официалната делегация. Кадри и снимки ще бъдат предоставени от пресцентъра на Народното събрание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Михаела Доцова делегация 24 май Рим Ватикана аудиенция Папа Лъв XIV
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem