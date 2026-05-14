Пазарът на труда у нас: Туризмът и търговията водят, производството се събужда

През април пазарът на труда в България показва признаци на възстановяване, но основният двигател на ръста остава сезонната заетост, тъй като трудовият пазар традиционно е силно зависим от пролетно-летния цикъл и вътрешното потребление. Това коментира Светлозар Петров, управител на агенция за наемане на персонал, в предаването „В развитие“ с водещ Антонио Костадинов.

„Изчистването от сезонните фактори е хубаво като идея, но трудовият пазар в България винаги е зависел от тях. Виждаме отражение и на начина, по който расте икономиката – увеличаването на вътрешното потребление“, посочи той.

По думите му сериозният спад в края на миналата година е бил пряко свързан с политическата нестабилност и протестите през декември. През януари обаче се наблюдава възстановяване, но обявите за работа остават под нивата от предходните години.

Туризмът и търговията отново водят пазара, но производството се събужда

Най-голямо търсене на кадри традиционно има в секторите, свързани с летния сезон – туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Според него положителният сигнал е възстановяването на активността в производството, чиито обяви растат с 21%. „Хубавото е относителният ръст на обявите, свързани с производството. За здрава икономика действително е важно производството да расте.“

Управителят подчерта, че бързото формиране на редовно правителство вече оказва позитивен психологически ефект върху бизнеса. Той обаче предупреди, че България остава силно зависима от икономическата ситуация в Европа, но според него има „умерен оптимизъм“, особено предвид добрите очаквания за летния туристически сезон.

IT секторът и пренареждането от трудовия пазар от AI

Макар в сектори като промишлеността да се наблюдава повишение в търсенето на работниците, в сектори като IT, аутсорсингът се наблюдават спадове, продиктувани както от сезонните особеност в отраслите, така и от влиянието на AI върху заетостта.

„Всичко свързано с IT, аутсорсинг и дори счетоводство вече усеща промяната. Това са секторите, които ще бъдат най-силно засегнати от навлизането на изкуствения интелект.“

Той подчерта, че компаниите вече преминават от първоначален ентусиазъм към по-прагматичен подход.

„Миналата година имаше бурно инвестиране в AI, но после се разбра, че първата вълна не е довела до нещо съществено. Сега има доста прагматизъм във внедряването – как агентите и автоматизацията могат реално да вършат отделни дейности.“

По думите на събесендика основният въпрос вече не е дали AI ще промени пазара на труда, а колко бързо ще стане това. „Очакваме през есента да има много по-голяма яснота как ще се преформатират процесите и от колко и какви хора ще имат нужда компаниите.“

Той прогнозира, че всяка повтаряема дейност постепенно ще бъде автоматизирана. „Парадигмата вече е, че всяка дейност, която човек върши, може да бъде прехвърлена към AI агенти.“ Въпреки това той е категоричен, че човекът трябва да остане финалният фактор при вземането на решения.

Работата от вкъщи постепенно се стабилизира на по-ниски нива

Данните на агенциятга показват спад в обявите за дистанционна работа. Според Светлозар Петров това вече е устойчива тенденция след бума по време на пандемията. „Компаниите срещат проблеми с продуктивността, мотивацията и контрола при дистанционната работа.“

Той уточни, че дистанционният модел няма да изчезне, но ще се стабилизира около определени нива.

Разпределението на обявите по градове остава традиционно – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

Петров обясни, че отчетеният спад на София е по-скоро относителен заради сезонното оживление в морските градове.

„Внимателни са работодателите при наемането. В София е концентрирана голяма част от IT и аутсорсинг бизнеса. Задържането на наемането при тях също влияе на намаляването на бройката в София.“

Той обаче отбеляза, че през последните години извън столицата се е натрупала сериозна експертиза, особено в IT и аутсорсинг сектора. „Първоначално в градове като Варна и Русе нямаше подготвени кадри и хората се връщаха от София. С времето се изгради много добра експертиза.“

„Няма съществена разлика в заплатите, по-скоро има значение къде да намерим необходимите ни специалисти.“

