Ранен и осакатен: руски войник отново се озова на фронта

Като бивш затворник, на когото липсва част от дясната ръка и има две титанови пластини в главата, Вячеслав Кудряшев може би не изглежда като най-подходящият войник, който да бъде поставен в авангарда на военна офанзива. Но през миналата година в продължение на четири дни той беше на върха на руското копие, опитвайки се да пробие украинската отбрана в пехотен щурм, който носи оскъдни печалби и тежки загуби за руските войски.

След повече от четири години война руският президент Владимир Путин е далеч от постигането на целта си да доминира над Украйна и се сблъсква с нарастваща критика у дома. Руските сили се мъчат да напреднат на бойното поле, въпреки около 25 000 ранени и загинали месечно, казват западни официални лица и военни анализатори. Забавеният напредък на Русия подсказва, че превземането на желанната източна провинция Донбас може да отнеме години – и да струва стотици хиляди човешки живота.

Кудряшев разказа, че командирът го е изпратил заедно с още един пехотинец с цел да достигнат точка в гора близо до Кремина в източна Украйна. Задачата им била да оцелеят достатъчно дълго, за да се присъединят към тях други войници и да изтеглят руската фронтова линия с още няколко десетки метра напред.

Нещата скоро се объркаха. Кудряшев загуби радиостанцията си, докато се опитваше да избегне украинските дронове с експлозиви. Несигурен за местоположението си и без връзка с подразделението си, той остана там с другаря си, докато украинските войски не ги откриха и не ги взеха в плен.

"Украинците можеха да ни убият на място - никой нямаше да разбере, че сме мъртви", каза Кудряшев, който сега е в украински лагер за военнопленници, където разговаря с The Wall Street Journal.

През 2023 г. той прекара 18 месеца във възстановяване, след като украински танков снаряд улучи гараж, където той подготвяше минохвъргачни снаряди, хвърли го в стена и счупи черепа му. От операцията има забележим белег, преминаващ през горната част на главата му. Голямо парче шрапнел премина през дясната му предмишница, която лекарите по-късно закърпиха с тъкан от корема му.

Краткият престой на Кудряшев миналата година в авангарда на руската армия предлага поглед към тактиките, които Русия използва, за да продължи напредъка си на бойното поле в Украйна. Изправена пред хиляди украински дронове, които забелязват и насочват атаките към почти всяко движещо се нещо по фронтовата линия, Русия до голяма степен се е отказала от опитите си да напредва с бронирани машини. Вместо това, тя използва тактика, известна като „инфилтрация“, като изпраща двойки пехотинци на често безнадеждни нападения в сива зона, където нито една от страните няма ефективен контрол, а пехотата от двете армии се стреми да остане жива.

Тактиката помогна за осигуряването на малки печалби тази година от около 3 квадратни мили на ден, или малко над два пъти размера на Сентръл парк - далеч от вида напредък, който би подкрепил твърденията на Путин, че руската победа е неизбежна и че администрацията на Тръмп трябва да насърчи капитулацията на Украйна.

През последните месеци Путин се сблъска с нарастваща критика заради интернет ограниченията в Русия и застоя в усилията в Украйна. След като в събота председателства военен парад на Червения площад, който беше намален заради заплахи от украински атаки с дронове, той потвърди ангажимента си към руска победа, но също така намекна, че войната е към своя край.

Има признаци, че методите на неговата армия губят дори ограничената си ефективност.

Загубите са толкова тежки, че Кудряшев, бивш хероинов наркоман, който е бил в затвора по обвинения в наркотици след предишната си служба на фронтовата линия и нараняване и се е присъединил към армията в замяна на свобода след шестмесечна служба, казва, че той и мнозина в руската армия смятат, че войната е умишлена кампания за прочистване на обществото от тези на най-ниските му стъпала, като се унищожават потиснатите, бездомните и затворниците.

Украинските войници са озадачени от броя на руснаците, които настъпват под обстрел. Олег Ширяев, командир на 225-и отделен щурмов полк на Украйна, който сдържа руските атаки в югоизточната част на страната, каза, че преди година неговото подразделение е убивало средно по 20 руснаци на ден. Сега той оценява този брой на 50 до 60.

Затворници този месец в трапезарията на украински лагер за военнопленници в Западна Украйна, включително Вячеслав Кудряшев; затворници в двора на лагера.

"Те търпят загуби, но това е държава, която разполага с човешки ресурси, както и с пари и петролни резерви", каза той. "Те ще се опитат да направят всичко, за да напреднат по-нататък."

През първите две години на войната и двете страни активно използваха бронетанкови машини и големи войскови формирования. Но разпространението на прецизни дронове от 2024 г. насам трансформира боевете. Тъй като руските части започнаха бронирани и пехотни атаки в това, което украинците наричат ​​​​своята „зона на смъртта“ - разширяваща се ничия земя, наблюдавана от пилоти на дронове - процентът на жертвите им скочи рязко.

В началото на 2025 г. Русия промени тактиката си към инфилтрация, при която малки групи войници се изпращат през пролуки в отбранителните линии на Украйна. Те завземат парчета земя – понякога дори част от горска линия или мазе на разрушена сграда – след което изчакват пристигането на други войски, за да разширят зоната и да започнат нови атаки.

Тактиката се възползва от недостига на персонал в Украйна. Но Украйна се е адаптирала, като използва дронове и артилерия, за да пресича такива щурмови части, и като търси руски отряди, които успяват да преминат. Украинският метод е прецизен и смъртоносен. Едно видео, споделено от украинските военни през февруари, показва един-единствен руски войник, целян от вълна след вълна от FPV дронове - общо 12, докато накрая не бъде убит. Стотици биват взети в плен.

Началото на късната пролет ще затрудни Украйна да забележи руски войски в зелената растителност, предупреди Кофман, което означава, че инфилтрацията вероятно ще остане важен елемент от предстоящата лятна офанзива на Русия.

За да се подготви, Русия настоятелно попълва редиците на армията си, като активно набира нови от затворите и, наскоро, сред студенти. Тя също така изпраща в бойните действия ранени мъже, негодни за битка. Но анализаторите казват, че попълването на войските едва компенсира нарастващите загуби.

Войските, изпратени на инфилтрационни мисии, често са бивши затворници, на които са дадени само дни обучение,

тъй като ходенето до определено място и чакането на допълнителни заповеди изисква минимални умения, каза Кофман. Но някои пренебрегват заповедите на командирите си в опити да увеличат максимално шансовете си за оцеляване.

Настилки в украински лагер за военнопленници в Западна Украйна. Заловен войник от руската армия, който е бил заловен като част от двучленен щурмов отряд.

50-годишен руски войник, който сега е затворник в Украйна, каза, че е прекарал дни в движение от точка на точка с друг войник, получавайки инструкции по радиото от командир на батальон, когото никога не е срещал. Но вместо да се движат бързо по права линия, както е било указано, мъжете се движели бавно и криволичали през гората, за да не оставят ясна следа. Войникът, родом от бившата съветска република Узбекистан, който се представи само като Бахтиор, каза, че е извървял 13 мили по заобиколен път, за да стигне до точка, намираща се на 4 мили разстояние.

Чрез радиото той научил, че всяка от двойките, марширували пред него, е покосена от украински огън. Чул командирът на батальона да проверява групите и да ги пита как са. Всеки път настъпвала тишина.