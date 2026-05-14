Ще се пенсионира ли Леброн Джеймс?

Леброн Джеймс засили слуховете за евентуално оттегляне след края на сезона.

След отпадането на Los Angeles Lakers от плейофите в понеделник, 11 май, 41-годишният Джеймс призна, че все още не знае дали ще се върне за още един сезон в NBA. Така спекулациите около бъдещето на най-резултатния играч в историята на лигата отново се засилиха, пише People.

"Не знам какво крие бъдещето", каза Джеймс след края на сезона, като добави, че планира да прекара време със семейството си, преди да вземе каквито и да било решения.

Той обясни още, че възнамерява да се върне при близките си и да "се пренастрои", а когато реши какво ще прави, ще го обяви публично.

Lakers отпаднаха след загуба от Oklahoma City Thunder

Коментарите на Леброн дойдоха след загубата на Lakers със 115:110 в мач 4 от втория кръг на плейофите срещу Oklahoma City Thunder.

"Никой няма представа какво крие бъдещето, а и аз също не знам. Ще си взема време, за да се пренастроя, да погледна назад към сезона и да видя кое е най-добро за бъдещето ми. А когато стигна до този момент, всички ще разберат", каза Джеймс в понеделник, съобщава The Associated Press.

Grok AI за Мъск: По-силен от ЛеБрон Джеймс, по-умен от Да Винчи

Леброн Джеймс ще бъде първият с 23 сезона в НБА

Леброн Джеймс с историческо постижение – отбеляза 50 000 точки Свързани статии

Възможно е да се върне - но и не непременно в Lakers

Ако Джеймс реши да продължи кариерата си, има възможност да играе и за друг отбор. Според The Athletic след този сезон той трябва да стане неограничено свободен агент.

През сезон 2025-2026 Джеймс е спечелил 52,6 млн. долара. Ако при евентуален договор с друг отбор за следващия сезон приеме по-ниска заплата, това би било първото подобно намаление в кариерата му.

Не за първи път намеква за оттегляне

Това не е първият път, в който Джеймс загатва за край на кариерата си. След загубата на Lakers от Minnesota Timberwolves миналата година, която сложи край на сезона им, той каза, че не е сигурен дали ще се върне за още един сезон.

"Не знам", каза тогава пред репортери, когато беше попитан колко още иска да играе. "Нямам отговор на това. Това е нещо, за което ще седна със семейството си, със съпругата си и с хората, които ме подкрепят, за да го обсъдим и да видим какво ще стане. И просто ще проведа разговор със себе си за това колко дълго искам да продължа да играя. Честно казано, в момента не знам отговора. Така че ще видим", продължи той.

В последния мач от своя 23-и сезон Леброн Джеймс отбеляза 24 точки и овладя 12 борби.