Русия иска империята си обратно, естонските майки планират да я спрат

В Естония е Денят на майката, но вместо спокойна закуска в леглото, Карън е навън в хладния въздух на тренировъчния полигон, екипирана в пълна бойна екипировка за стрелба с щурмова пушка. "Когато се присъединих, попитах дъщеря си: съгласна ли е с това?", казва 44-годишната жена за решението си да се присъедини към Естонската лига за отбрана след руската инвазия в Украйна.

"Тя каза "да", стига да не отида на война в чужбина. Аз казах, че не, единственият ми интерес е да придобия умения за себе си и, ако е необходимо, да защитя страната си. Не на някой друг."

Проучване сред британци установи този месец, че почти половината биха отказали да се бият за страната си "при никакви обстоятелства", обезпокоителен резултат за ръководителите на отбраната, които се опитват да убедят скептичния електорат в мащаба на заплахата от Русия. В Естония, от другата страна на Европа, вече острото чувство за заплаха от Москва се засили след нахлуването в Украйна, което накара хиляди цивилни като Карен да се присъединят към еквивалента на териториалната армия в страната. Миналата година 62% от анкетираните естонци заявиха, че биха били готови да вземат оръжие, за да защитят страната си, като тази цифра нараства до 70%, когато руското малцинство в страната е изключено. Въпреки че доброволната военна служба се е увеличила с нахлуването, заплахата не е отшумяла.

Ръководителите на отбраната предупреждават, че всяко прекратяване на огъня в Украйна ще "започне отброяването" на времето, през което Русия ще възстанови разбитата си армия, подчертавайки необходимостта Естония да бъде обучена и готова. В годишния си доклад, публикуван миналата седмица, Естонските отбранителни сили предупредиха, че Русия може да възстанови бойната си готовност още следващата година и че Естония трябва бързо да повиши собственото си ниво на готовност, пише The Times.

"Войната в Украйна няма да приключи в ситуация, в която Русия е била направена неспособна да действа срещу нас", написа Андрус Мерило, командирът на силите. "Надеждата на Путин да остане на власт до края на живота си зависи от това да държи страната си във война. Това означава, че след излизане от войната в Украйна, Русия ще възстанови бойната готовност на армията си. В същото време тя активно ще проучва нови цели и ще ги подготвя чрез дестабилизиращи дейности и кампании."

Оценката на Естония е, че Русия не само се стреми да възстанови своите възможности, но и значително да ги разшири. "Ако погледнете планирането на руснаците, е съвсем очевидно, че те се стремят да утроят постоянните си сили", казва Мартин Райснер, ръководител на отдела за отбранителна готовност в Министерството на отбраната на Естония. Войната в Украйна промени сметките за това как малките държави от НАТО, граничещи с Русия, ще трябва да реагират в случай на нападение.

Наистина ли малка Естония е подготвена за инвазия?

"Трябва да сме", казва майор Нееме Брус, говорител на отбранителните сили. "Ако бяхте дошли преди пет години в Естония, щях да отговоря, че просто трябва да тренираме и да сме готови. Сега казваме много ясно: Русия е наш враг. Знаем какъв е този режим, как искат да си върнат империята."

Естония се обърна към руската заплаха по-рано от по-голямата част от НАТО, дори ако "политическата коректност" заглуши алармените камбани, идващи от Талин.

"Политическата коректност вече е свършена", казва Брус.

През 2007 г. Естония стана първата страна от НАТО, подложена на продължителни кибератаки от Русия, а след преместването на паметник от съветската епоха в Талин имаше безредици от членове на руското малцинство.

Националният център за киберсигурност на Естония се превърна в международен модел за управление на киберзаплахите. Голяма част от света все още възприема кибервойната като нещо откъснато от реалността, съществуващо във виртуалния свят, добавя той. Но тя има силата да изключи основни условия за живот: национална електропреносна мрежа, платежни системи, държавни услуги и болници. Русия многократно е извършвала кибератаки срещу същите тези системи в Украйна, което изисква постоянна бдителност и адаптация.

"Дори да бъде подписано мирно споразумение, е малко вероятно атаките в киберпространството да спрат", казва бригаден генерал Александър Потий, военен еквивалент на Аувяарт в Украйна.

Украйна наскоро започна да използва удари с дронове на далечен обсег, за да атакува петролната инфраструктура на Русия, деактивирайки 40% от експортния ѝ капацитет, дори когато президентът Тръмп отмени санкциите, за да се опита да спре спирането на покачващите се цени поради войната срещу Иран.

"Украйна ефективно замества американските санкции върху руския петрол с кинетични действия", казва Марек Кохв, старши анализатор в Международния център за отбрана и сигурност в Талин.

Колебанията на Тръмп относно това дали ще изпрати американски войски за защита на НАТО в Европа раздразниха нервите тук. Кохв обаче смята, че източните държави като Естония, с бюджети за отбрана от 5% от БВП, е по-малко вероятно да бъдат изоставени.

"Тръмп ни нарече "образцови съюзници"", казва той, а Естония все още е домакин на американски батальон.

Въпреки това, той казва, че "увереността му е в Европа" да отговори на руска атака. Трите балтийски държави имат ефективен мини-пакт на НАТО помежду си - Балтийската зона за военна мобилност - и тясно военно сътрудничество с държави, включително Полша, Великобритания и Холандия, които те виждат като първата си линия на външна отбрана.

Тази седмица Испания, която Тръмп заплаши да изгони от НАТО, призова за формализирана европейска армия, за да възпре Русия да тества Член 5 - същата "армия на ЕС", за която предупреждаваха привържениците на Брекзит в навечерието на референдума - като същевременно проповядва вяра в трансатлантическите отношения. В цяла Европа правителствата бързо диверсифицират линиите за доставка на отбрана далеч от САЩ.

Естония сега купува не само американските Himars, от които би се нуждаела за удари със среден обсег срещу Русия, но и южнокорейски еквивалент. Нахлуването в Украйна не само предизвика страхове в Естония, но и вдъхнови. Повече от 4000 естонци се включиха доброволно в 30 000-членните отбранителни сили непосредствено след нахлуването, което започна на 24 февруари 2022 г. - Деня на независимостта на Естония. С население от само 1,3 милиона души, доброволческите сили на Естония представляват ниво на участие, на което малко европейски държави биха могли да се надяват да се сравнят.