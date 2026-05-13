През последните месеци не само анализатори, но и обикновени руснаци забелязват проблеми в икономиката на страната. Липсата на средства, умората от войната и ограниченията, както и невъзможността за изпращане на нови войници на фронта без масова мобилизация, принуждават Кремъл да планира сценарии за прекратяване на войната в Украйна.

Разследване на Центъра "Досие" показва, че руската пропагандна машина е започнала да разработва така наречения "образ на победата" още през февруари 2026 г. - пропагандни наративи, които биха убедили руснаците в необходимостта от мирно споразумение с Украйна, въпреки тежките загуби сред руските войски и липсата на значителни резултати.

"Трябва да знаем кога да спрем. Твърде много означава поражение. Продължаването на специалната военна операция би било пирова победа", се казва в документ, представен на малка група доверени лица на Сергей Кириенко, близък довереник на Путин, в края на зимата.

Според източник, близък до Кремъл, хората в администрацията на Путин са много притеснени от развитието на фронта и в икономиката, така че са стартирали пропагандната машина за евентуален край на войната. В презентацията, направена през февруари 2026 г., се посочва, че продължаването на войната в Украйна може да изисква преосмисляне на "фундаментални позиции" - обща мобилизация и пълен преход на цялата икономика към военно положение.

Представеният в документа сценарий е далеч от декларираните цели на войната

Президентската администрация предвижда евентуално подписване на споразумения между САЩ и Русия и САЩ и Украйна, според които Донецка и Луганска области биха били предадени на Русия, а разделянето на Херсонска и Запорожка области би било фиксирано по фронтовата линия, като се има предвид, че Русия в момента контролира около 75% от тези региони. Руските войски биха били изтеглени от Сумска и Харковска области, европейските санкции биха останали в сила, а американските санкции биха били отменени.

"Денацификацията", се казва в документа, би била само символична, а украинският президент Володимир Зеленски би останал на власт. Документът подчертава рисковете от продължаване на войната: изчерпване на ресурсите, необходимостта от увеличаване на данъците, заплахата от атаки с дронове, мащабни атаки и тероризъм, демографска криза, руска емиграция и възможността за загуба от САЩ в геополитически план.

Презентацията няма нищо общо с текущите преговори и по-скоро отразява очакванията на руските представители в контекста на планирането на пропагандни кампании.

Сценарият, описан в документа, обаче като цяло съвпада с исканията на Русия в преговорите с Украйна, които са в застой от началото на ирано-иракската война. Основното искане на Москва беше освобождаването на Донецка област от Украйна, но Киев отхвърли тези искания. Този компромисен резултат ще бъде представен като голяма победа и лично постижение за руския президент.

"Путин победи Запада. Спряхме плановете на Запада за разширяване и удължаване на конфликта", гласи един от ключовите моменти на презентацията.

Резултатът от войната трябва да се възприема като победа не над украинския национализъм, а над много по-силен противник - "колективния Запад"

Хората на Путин биха искали да убедят руснаците, че основните постижения са териториални придобивки, природни ресурси, сухопътен път до Крим и крайбрежието на Азовско море, където могат да се създадат нови курорти, и приобщаването на милиони нови граждани към Русия. Друго постижение, според пропагандния документ, би било, че Русия се е "прочистила" от елитите, които са я предали.

Пропагандистите възнамеряват да настояват, че Украйна ще престане да съществува в рамките на 10-15 години и че Европейският съюз е претърпял тежък икономически удар. В документа се споменава, че съседните страни са изпитали силата на Русия, но след "победата" всичко това ще остане в миналото и дори може да доведе до консолидация около Русия

"Добре е, че не сме стигнали до икономическа катастрофа. Целта на Путин е мирното развитие на страната и качеството на живот на хората; той винаги е говорил за това. Но във война на изтощение развитието остава на заден план", се казва в пропагандата.

Документът съдържа и компоненти, които са напълно откъснати от реалността

Например, пропагандата споменава, че благодарение на "специалната военна операция" Русия е успяла да предотврати хуманитарна катастрофа в Донбас и да защити собствения си народ, а руската армия се е оказала "най-подготвената в света" и се е сражавала добре "в глобална конфронтация срещу 50 държави".

Руските представители обаче смятат, че ако войната приключи без видими постижения, някои сегменти от руското общество биха могли да реагират негативно. Общността на блогърите, подкрепящи войната, се смята за най-проблемната аудитория - документът ги описва като силно емоционални "фотьойлни патриоти", които не са участвали във войната и са прекомерно фокусирани върху завладяването на Киев.

За да неутрализира тази аудитория, Кремъл планира "емоционална преквалификация" на блогъри под свой контрол и подкрепа за умерени гласове в медиите. Останалите ще бъдат заплашени с наказание за дискредитиране на армията. Съдейки по пропагандния документ, "ултрапатриотите" биха могли да се превърнат във врагове на Русия, тъй като се застъпват за война на изтощение.

Руските власти смятат, че ветераните, за разлика от "фотьойлните патриоти", имат право да бъдат гневни. Тяхната енергия ще бъде насочена към мирни дейности: възпоменателни събития, възстановяване на "нови територии", присъединяване към политически партии или подписване на нови договори с "Африканския корпус".

Медиите ще бъдат залети от новини за мирната интеграция на ветераните от войната в Украйна. Не е ясно дали Владимир Путин ще одобри този план за връщане към мирен живот. Руският президент не е намекнал за скорошен край на конфликта. Но презентацията беше подготвена малко преди Путин да признае някои от проблемите на страната, главно в икономиката.