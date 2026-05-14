Армията на САЩ избра Rogue 1 за унищожаване на танкове от дълги разстояния

Американската армия избра боеприпаса Rogue 1 на Teledyne FLIR Defense за своята програма за преследване и ударни боеприпаси на ниска височина (LASSO), предоставяйки на бойните екипи на пехотната бригада преносимо оръжие за прецизна ударна атака, способно да унищожава танкове и бронирани машини на разстояние над 12 мили, без да е необходимо превозно средство, пускова установка или външна поддържаща инфраструктура.

Компанията ще достави до 130 компонента и системи Rogue 1 на армията за тестване и оценка следващото лято по договор с двугодишен период на изпълнение. Изборът на LASSO следва съществуващите доставки на Rogue 1 до Командването за специални операции на САЩ по програмата им за наземни органични прецизни ударни системи и до Морската пехота на САЩ по програмата им за органични прецизни огнестрелни оръжия, установявайки служебния опит на платформата в множество родове войски преди ангажимента им към армията, пише Defence.

Rogue 1 е боеприпас за вертикално излитане и кацане, който един войник може да носи и изстрелва от една тръба. Не изисква транспорт с превозни средства, специална пускова установка и външна инфраструктура – ​​приоритет на дизайна, който директно отговаря на оперативните изисквания на леките пехотни сили, действащи без логистичната опашка, която изискват по-големите системи. Платформата е опционално възстановима, което означава, че операторът може или да я ангажира с еднопосочен удар, или да я извика, ако целта е неподходяща или мисията е прекратена, запазвайки системата за последващи ангажименти и намалявайки разходите за разполагане в сравнение с чисто еднократните боеприпаси.

Д-р Джифен Лей, президент на Teledyne FLIR Defense и старши вицепрезидент на Teledyne’s Defense and Aerospace Group, свърза избора на Rogue 1 с по-широкото портфолио от безпилотни системи на компанията в съобщението.

"Прецизността и автономността на платформата Rogue 1 я правят идеално подходяща за постигане на целите на армията за LASSO", каза Лей. "Rogue 1 използва нашия опит в предоставянето на доказани в битки безпилотни технологии, включително широко разпространения нано-дрон Black Hornet, който според нас може да се използва с Rogue 1 в несравнима комбинация "ловец-убиец".

Black Hornet е нано-дрон, широко използван от американските и съюзническите сили за разузнаване на близко разстояние, достатъчно малък, за да наднича зад ъглите и през прозорците, без да излага оператора - естествен източник на разузнавателна информация за ударен боеприпас, изискващ прецизни данни за насочване от терминала срещу движещо се бронирано превозно средство.

Спецификациите на Rogue 1 определят мястото му на пазара на барикадиращи боеприпаси. Обхватът надхвърля 12 мили, времето за полет е повече от 30 минути, а скоростта на изстрелване достига 70 мили в час. Сензорният пакет комбинира усъвършенствани електрооптични камери с термовизионната камера FLIR Boson 640+, осигурявайки възможност за насочване през деня и нощта в целия оперативен диапазон. Карданно окачена полезна товарна система свързва сензора директно с бойната глава, което позволява прецизното насочване на терминала, необходимо за поразяване на движещи се бронирани цели - значително по-труден проблем от поразяването на неподвижни превозни средства или фиксирани позиции. Системата е проектирана за среди с отрицателен GPS и комуникационен достъп, според изявлението на компанията, като е насочена към условията на електронна война, които плановиците на НАТО сега третират като базово предположение за всеки бъдещ конфликт с висока интензивност в Европа или Индо-Тихоокеанския регион.

Противотанковата способност, която LASSO определя, е характеристиката, която дава на приложението на Rogue 1 за пехотна бригада за бойни действия нейната оперативна тежест. Пехотните подразделения исторически не са разполагали с органични оръжия, способни да поразяват основни бойни танкове на голямо разстояние от позиции извън обсега на директно наблюдение.

Противотанковата ракета Javelin, настоящата основна пехотна противотанкова система на армията, има максимален обхват от приблизително 2,5 мили

и изисква стрелковият екип да действа в рамките на линията на видимост на целта. Баракируващ боеприпас с обхват от 12 мили може да атакува бронетанкови части от позиции, напълно извън обхвата на директния огън на целта, приближавайки се отзад или отгоре, където защитата е най-слаба, без да подсказва на противника местоположението на пехотната единица. Срещу съставите на бронираните сили, върху които се фокусира европейското планиране за непредвидени ситуации, тази способност трансформира това, което една пехотна бригада може да заплаши на разстояние и от кои позиции трябва да ѝ се противодейства.

Teledyne FLIR пусна Rogue 1 в търговския сектор през пролетта на 2024 г., което направи избора на LASSO преход от въведение към многовидови поръчки в програмите на армията, SOCOM и морската пехота в рамките на приблизително две години. Това темпо отразява както спешността, която води до придобиването на баракируващи боеприпаси в американските военни, така и оперативното съответствие на специфичния профил на способностите на Rogue 1 с изискванията, формулирани от всяка служба.

До 130 системи, които ще отидат в армията за тестване и оценка следващото лято, ще генерират данни за производителността, които ще определят дали LASSO ще премине към пълно производство. Като се има предвид историята на експлоатация на платформата в две съществуващи военни програми на САЩ, фазата на оценка е по-малко тест за първоначални възможности, отколкото официално валидиране, специфично за армията. Пехотните бригади, които успешно завършат тези оценки, ще носят нещо, което техните предшественици никога не са имали: оръжие в една тръба, управлявано от един войник, което може да атакува и унищожи танк на 12 мили.