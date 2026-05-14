Велислав Величков: Няма “наше” или “ваше” НС, то е на всички граждани

В предаването “Денят ON AIR” гостува депутатът от “Продължаваме промяната” Велислав Величков, който коментира предстоящите действия и първите решения на кабинета “Радев”. Според Величков тепърва предстои да видим дали ще има промяна.

Според народният представител работата е започнала добре - парламентарната квота във ВСС трябва да има обществен, а не политически характер. “Разделението не властите не допуска да се осъществява политическо влияние, затова предложихме по един представител да бъде номиниран от най-големите правни организации. Също трябва да бъде гласът на студентите при избиране на управляващи орган на съдебната власт", коментира депутатът от ПП.

Величков уточни, че няма как всички университети да се съберат и да предложат един представител. Затова се спират на Софийския университет.

“Наше” Народно събрание

Величков се върна и на думите, които Антон Кутев от ПБ каза в първия ден на 52-я парламент - “това е нашето Народно събрание, нашият ВСС”.

"Няма наше и ваши, това не е детска игра. НС е на всички граждани. Нямат място политиците във ВСС, там трябва да са действащи магистрати и хора от парламентарната квота с много висок обществен авторитет, които да са донякъде контрапункт на професионалната квота", подчерта Величков пред Bulgaria ON AIR.

"Ще има сериозно допитване, ще се явят тези хора пред правната комисия. Трябва да бъдат готови да отговорят на неудобни въпроси, зад тях трябва да стои солидна биография. Няма как политическите лица да се промушат през това сито. Бих бил доволен, ако от "Прогресивна България" заложат правилата в самия закон", каза още депутатът.

По думите му, ако правилата бъдат определени максимум до един месец, до два месеца може да приключи процедурата по избора на парламентарната квота. Професионалната следва да бъде избрана преди парламентарната. Има притеснение някой да не нагажда резултатите. Идеалният вариант е да бъдат избрани заедно, разясни Величков.

Депутатът от ПП показа в студиото папка с предложения, които са събрали от партията. Едно от предложенията е да се гласува по окръжни съдилища в два поредни работни дни с хартиени бюлетини.

"Никаква тайна на вота няма да има, може би точно това е целта - да се изберат точните хора. Правилният начин е да се гласува по апелативни райони. Тогава ще дойдат от районните съдилища 10 пъти повече магистрати. И да се гласува в почивни дни, за да няма "шефе, къде си". Това се казва контролиран вот и от ПБ трябва да го разберат. Има машини за гласуване, може да се сложат в секциите по апелативни райони", посочи още Величков.

