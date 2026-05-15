НСИ: Средната заплата в София надхвърля 2000 евро

Средната заплата в София надхвърля 2000 евро през първото тримесечие на годината, сочи статистиката на НСИ.

София изпреварва значително Варна, Враца, Стара Загора и Пловдив, като във всички тези области брутното средно възнаграждение е под 2000 евро.

В други девет области заплатите варират между 1100 и 1200 евро. Първите пет са Ловеч. Шумен, Бургас, Габрово и Плевен.

Десет са областите със средна заплата под 1100 евро. Най-високо е възнаграждението във Велико Търново, следва Пазарджик, Смолян, Монтана и Ямбол. Най-ниско е то в област Благоевград - едва 999 евро.

IT секторът запазва първенството по високи възнаграждения.

След него се нареждат финансовите и застрахователни дейности, както и сектор "Енергетика".

В обратния край на класацията с най-ниско заплащане са работещите в областта на селско, горско и рибно стопанство. На последно място остава хотелиерство и ресторантьорство.

Над 15 години Йордан Гинев работи именно върху управлението на технологични и бизнес организации. Обяснява и защо IT секторът винаги влиза в полезрението на класациите за високи доходи.

"Те могат да варират в широкия аспект между 1000-5000 евро, спрямо специализацията, технологията и опита. Дължи се първо на това, че в нашата индустрия заплатите винаги са били изцяло на светло, заплатите са реални и всички компании плащат истински данъци върху тези заплати. Работата, която се извършва, е висококвалифицирана и кадрите са такива. В последните години се забелязва успокояване на темповете на растеж на заплатите и на бройката хора", коментира той.

Изискването за специализация и опит нараства

и има тенденция младите хора да изпитват затруднения да влязат в сектора.

"Бурното навлизане на AI, забавянето на световната икономика постави изисквания само много големи специалисти в момента да работят и съответно интересът е за такива хора. За сметка на младите таланти, повече се търсят хора с по-голям опит, над 5 години", уточни още Гинев.

Въпреки че през последните години IT сферата е забавила темпа си за набиране на нови кадри, такива все още са нужни в определени сектори.

