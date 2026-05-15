Вицепремиерът Пеканов: Ситуацията с ПВУ е критична, едва 50% от парите са усвоени

Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов предупреждава, че ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е критична, като България е усвоила около 50% от предвидените средства и разполага с ограничен срок да спаси останалите близо 3 млрд. евро. Позицията му беше публикувана във Facebook.

По думите му страната изостава спрямо средното ниво в Европейския съюз (ЕС), а усилията на правителството са насочени към ускоряване на усвояването и достигане на по-добри резултати в оставащите месеци.

"Ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост е критична. За петте години от началото на този eвропейски механизъм, България е получила около 50% от парите - близо половината от които при кабинета Донев.

Останалите 50% или близо 3 млрд. евро, трябва да бъдат спасени в следващите 3 месеца. Средно в ЕС държавите вече са получили над 70% от средствата си, а най-добре представящите се – над 80%.

Работим денонощно да спасим максимално много средства и да завършим над средноевропейското ниво", написа вицепремиерът.