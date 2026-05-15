Бъдещата булка Тейлър Суифт заблестя като ангел в Ню Йорк

Тейлър Суифт отново привлече вниманието, този път с ефирна визия в бяло, идеално пасваща на дългоочакваната сватба на певицата с Травис Келси. Влюбената двойка официално ще се врече във вярност на 3 юли, разбира се, в Ню Йорк.

Суифт се разходи в Уест Вилидж, Ню Йорк, на 12 май, облечена в бяла минирокля Retrofête Devika, която комбинира изчистена линия и деликатна текстура с модерен, градски прочит на класическата женственост. Изборът на бяло, особено в контекста на сватбената тема, е идеален за ролята, в която скоро ще влезе Тейлър – тази на омъжена жена.

Цялостната визия на Тейлър Суифт беше внимателно балансирана между небрежен нюйоркски шик и луксозни акценти.

Тя съчета роклята с черни кожени обувки на висок ток Gucci и структурирана чанта Dior, което придаде контраст и характер на иначе романтичната основа на тоалета.

Косата ѝ беше събрана в свободна, леко разрошена опашка, а характерното червено червило отново беше акцентът, който „заземява“ визията и придава разпознаваем почерк. Именно този баланс между класика и съвременност е част от еволюцията на стила на Суифт през последните години – все по-зрял, но и все така силно разпознаваем.

