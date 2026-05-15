Ейса Гонсалес се обясни в любов на Григор Димитров

Любовта между Ейса Гонсалес и Григор Димитров все по-често привлича вниманието не само на спортните фенове, но и на светските медии. След месеци спекулации и публични появи двамата вече не крият близостта си, а всяка тяхна обща изява предизвиква вълна от реакции в социалните мрежи.

Холивудската звезда демонстрира все по-голяма подкрепа към българския тенисист, а последните ѝ думи за него бързо обиколиха медиите. С усмивка и чувство за хумор Ейса призна, че няма никакъв проблем да бъде до човек, чийто живот е постоянно свързан със спорт, пътувания и големи турнири.

Връзката между актрисата и Григор изглежда става все по-сериозна, а феновете вече ги определят като една от най-атрактивните звездни двойки. Именно в този контекст Ейса Гонсалес направи откровено признание за отношенията им и ролята си до българския тенисист.

„Вече съм спортна съпруга... Той много се шегува с това. Постоянно му казвам да не ме нарича така, но явно съм си точно такава“, каза 36-годишната актриса пред списание People на премиерата на новия си филм I Love Boosters в Лос Анджелис. „Много съм щастлива, че споделям успеха му и винаги ще бъда до него, независимо от всичко. Страшно горда съм с него“.

Тя продължи „Той е много трудолюбив мъж и това, което смятам за най-добрата му черта, е неговият дух. Той е много добър човек. Така че съм благодарна за него и винаги ще бъда до него. Дори да имам само две минути на разположение за сън, няма да ги взема, а ще го подкрепя“.

