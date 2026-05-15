Настъпват роботите-убийци: украинец оформя бъдещето на войната

Докато 35-годишният министър на отбраната на Украйна се разхождаше в тенис обувки, дънки и флис, оглеждайки изложбата с най-новите странни оръжия на страната си, той спря, за да разгледа едно гигантско, тромаво ново устройство. Това беше дрон с мускулести ръце от въглеродни влакна, простиращи се на 2,4 метра от всяка страна, пропелери с размерите на коси и множество кабели, изпъкнали антени и велкро ленти. Дронът замества 155-милиметрова гаубица, като пренася снаряди до целите и ги изстрелва, пише NYT.

"Можете ли да го направите по-голям?", попита министърът Михаил Федоров разработчиците на дрона по време на неотдавнашно изложение за отбрана.

Те отговориха, че работят по въпроса. Бъдещето на войната се пише в Украйна, а Федоров, технологичен евангелист, който е на поста си от четири месеца, е един от авторите му. По същия начин, по който приложенията преобразиха таксиметровите услуги и доставката на храна, Федоров вярва, че войната е готова за революционна промяна.

Това, казва той, означава да се прехвърли воденето на бойни действия колкото се може повече на машини - включително, някой ден, на такива, които могат сами да вземат смъртоносни решения.

"Светът се нуждае от сигурност и само автономните оръжия могат да я гарантират", каза Федоров в интервю в офиса си в Министерството на отбраната. "Автономните оръжия са новите ядрени оръжия. Страните, които ги притежават, ще бъдат защитени."

Макар убиващите роботи да изглеждат като ужасяваща перспектива, нещо излязло от антиутопична научна фантастика, надпреварата за тях е в разгара си по целия свят. В Украйна използването на изкуствен интелект в оръжията все още е в зародишна фаза. В момента то е най-полезно при разпознаването на цели, като например помага на пилота на дрон да открие камуфлиран танк, скрит в гората. Но технологията се подобрява и Федоров я вижда като стълб на по-широкото приемане от страна на Украйна на оръжия от ново поколение, които са поддържали в борбата нейната военна сила, която е в числено неравенство.

Тези оръжия са в основата на стратегия,

измислена от Федоров и одобрена от президента Володимир Зеленски, която има за цел да принуди Русия да сключи споразумение за прекратяване на войната. Стратегията, наречена "Въздух, Суша, Икономика", предвижда използването на дронове и други модерни оръжия, за да се прихванат поне 95 процента от идващите руски дронове и ракети; да се убият или сериозно ранят повече войници, отколкото Москва може да набере; и да се отслаби руската икономика чрез взривяване на терминали за износ на петрол.

В украинската армия има съпротива срещу футуристичните разговори на Федоров за роботизирана война, което според анализатори води до борба за власт между него и генералите. Някои командири казват, че идеята за бърз преход към безпилотни битки е откъсната от мрачната реалност на кални окопи и разкъсани тела.

Федоров изглежда несериозен. В интервюто той каза, че провежда около дузина срещи на ден, като работи по 10 или 12 часа, като част от мисията си да подтикне военните да възприемат технологиите по-бързо. Той се справя с ограничителна диета, която включва салати и хляб от елда. Интереса му към технологиите започна с видеоигрите, които играеше като тийнейджър в металургичния град Запорожие. Той превърна хобито си в кариера в областта на технологиите, като стартира бизнес с дигитална реклама още преди да завърши колежа и стана партньор на Facebook в продажбата на таргетирани реклами на платформата.

Зеленски нае Федоров да ръководи рекламата в социалните медии за президентската му кампания през 2019 г., а след това го назначи на 28-годишна възраст да оглави министерството, отговарящо за дигитализирането на държавните услуги.

Когато Федоров, който никога не е служил в армията, се премести в Министерството на отбраната през януари тази година, той доведе със себе си екип от съветници и анализатори на данни. Повечето от тях са млади мъже и жени, които се отличават с това, че носят суичъри на работа. Федоров постави маса за пинг-понг в един от коридорите. През цялата пълномащабна война, започнала през 2022 г., г-н Федоров е бил ключовата фигура на Украйна за контакти със Силициевата долина. За да привлече военни технологии, той е промотирал войната като тестова среда за отбранителни проекти.

В Украйна той се е срещнал с Алекс Карп, главен изпълнителен директор на фокусираната върху отбраната компания за анализ на данни Palantir, и с Ерик Шмид, бивш главен изпълнителен директор на Google, който е основал рисков фонд, D3, фокусиран върху разработването на оръжия в Украйна. След среща тази седмица с Карп Федоров заяви, че Украйна работи с Palantir за по-нататъшна интеграция на изкуствения интелект във военните действия, включително системи за анализ на въздушни атаки, обработка на разузнавателни данни и планиране на дълбоки удари в Русия. По време на неотдавнашното изложение за отбранителни технологии, на което присъства Федоров, бяха изложени голям набор от иновативни украински продукти за бойното поле - от типа, за който той се застъпва. Имаше макари с оптични кабели, които направляват дронове, неуязвими за електронно заглушаване.

Имаше оръжие, направено от балон, дрон за наблюдение с размер на дланта и зелено безпилотно наземно превозно средство, което приличаше на маса, монтирана върху мини-булдозер. Имаше десетки прототипи на малки "умни" оръжия, които да заменят картечници, снайпери, танкове и артилерийски системи. Федоров огледа един дистанционно управляем самолет с размерите на микровълнова печка и пластмасов корпус с формата на хляб. Оръжието, евтин експлодиращ дрон, се наричаше "Loaf".

"Това променя правилата на играта", каза той.

Както голяма част от украинската технология на бойното поле, устройствата изглеждаха като заварени или залепени с тиксо в нечий гараж. Федоров попита за цените. Всичко трябваше да е евтино и за еднократна употреба, каза той, защото много от тях щяха да бъдат свалени или взривени. Федоров иска да използва тази технология, за да елиминира колкото се може повече руски войници.

И двете армии понасят големи загуби, тъй като дроновете непрекъснато бръмчат над бойното поле, представлявайки смъртоносна опасност за всеки войник или превозно средство, което се движи в "зоната на унищожение" - ивица с ширина от няколко километра по протежение на фронтовата линия, която е доминирана от безпилотни оръжия. Федоров нарече тази фаза на войната "целенасочено унищожение". Той заяви, че целта му е да повиши броя на руските жертви от около 35 000 убити и ранени на месец в момента до над 50 000, ниво, което според него ще забави инвазията и след това ще я спре. Една от помощничките му, Валерия Ионан, заяви, че Федоров "вярва в математиката на войната".

В бъдеще, каза Федоров в интервюто, роботизираните системи ще водят всички боеве. Зоната на унищожение ще се опразни напълно от хора, каза той. Безпилотните системи ще се сражават помежду си, добави той, както на земята, така и във въздуха. С усъвършенстването на роботизираните системи, каза той, ще се стигне до разбирането, че мащабните човешки загуби във войната "са неустойчиви и войната ще еволюира отново".

Войните обаче имат склонност да се развиват в непредсказуеми посоки,

а изваждането на хората от веригата може да усили този риск. Визията на Федоров понякога е влизала в конфликт с тази на украинските военни лидери. Главнокомандващият въоръжените сили, генерал Александър Сирски, не се е въздържал от битки, водени с традиционни тактики на бронирани превозни средства и пехотни маневри на полето. Той спечели големи победи в началото на войната с такива стратегии. Спорът между Федоров и военното командване излезе на бял свят миналия месец.

Украинска единица, наречена "Скала", предприе рискован щурм с бронирани превозни средства близо до град Покровск в източна Украйна, като загуби четири превозни средства. Имаше убити и ранени войници, макар че броят им е спорен. След това съветникът на Федоров, Серхий Стерненко, остро критикува тактиката в публикация в социалните медии.

"Скала" отвърна на удара, като обвини Стерненко, че подхранва фантастични идеи, откъснати от реалностите на бойното поле. В публикация на страницата си във Facebook подразделението написа, че щурмовата група е поела необходимите рискове, за да спаси другари, нуждаещи се от подкрепа.

"Ако Стерненко знае как да организира щурмови действия срещу укрепените позиции на врага в Покровск", се казва в публикацията, той трябва да се запише в армията и да се бие.

Все пак бригадите на фронта като цяло приемат с отворени обятия всяко предимство, което технологиите могат да им предоставят.

Проучванията на общественото мнение показват широка подкрепа за работата на Федоров като министър на отбраната. Зеленски го е похвалил, като е казал, че е "благодарен за нарастващия обем" на дроновете, достигащи до армията. Един от положителните аспекти на войната, каза Федоров, са огромните масиви от данни, които тя е генерирала. Той ръководи усилията за монетизиране или търговия с украински военни данни, включително библиотека от над пет милиона видеоклипа с коментари от бойното поле, заснети от дронове за наблюдение и удари. Те включват кадри, показващи как се държат хората, когато се приближават дронове-убийци, например как бягат или се крият.

Миналият месец Министерството на отбраната, чрез програма, наречена Avenger Labs, отвори достъпа до наборите от данни за компании от съюзнически държави, за да обучават модели на изкуствен интелект. Правозащитни групи се противопоставят на използването на изкуствен интелект в смъртоносни оръжия.

Но Федоров твърди, че "рисковете не са толкова високи, колкото си мислите". Засега технологията е насочена предимно към идентифициране на военно оборудване, а не на войници, казват негови сътрудници. Достъпът до Avenger Labs е обвързан с условието Украйна да получи моделите на изкуствен интелект, създадени въз основа на данните. Около 20 компании са изразили интерес.