Тенденции при грима, които превземат 2026 г.

2026 година стартира ударно - вече виждаме доста нови тенденции в света на красотата, а и в модния свят. Гримът се избира според личния вкус и повода, но все пак - и при него има определени трендове. Кои са хитовете тази година? Ето отговорите на "Teen Vogue".

Замъглени устни

Една тенденция, която се появи още в края на 2025 г. Много знаменитости са фенове на т.нар. замъглени, размазани устни. Това може да се постигне чрез нанасяне на молив за устни в телесен или кафяв цвяг. Или просто да изберете червило в по-приглушен нюанс и да го нанесете небрежно - а не перфектно да очертавате устните. Така се доближавате до естествена визия.

Гръндж стил

Добра новина за любителите на тъмните гримове, рок визията и бунтарския стил. През 2026 г. гръндж визията се завръща и редовно може да изглеждате като рок звезда. Най-важното е, че няма правила, не всичко трябва да е перфектно и не трябва прекалено да се стараете. Залагайте на размазан черен молив, неравна очна линия, опушени очи, сенки в тъмносиво, тъмнозелено и т.н. Може да сте с червило в телесен цвят, което също е нанесено неравно и стои размазано. Спиралата също ви е приятел.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net