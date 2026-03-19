Оскарите показаха какви ще са тенденциите в красотата през пролетта

На наградите "Оскар" знаменитостите винаги са бляскави, с невероятни тоалети, аксесоари, грим, прически. Но освен, че впечатляват с визията си, те диктуват тенденции. Кое ще е хит в света на красотата през пролетта, според звездите на церемонията? Вижте тук.

Розови, румени бузи

Розовият руж, розовата пудра, румените и лъчезарни бузи отново станаха хит покрай новата версия на "Брулени хълмове". Кукленските, сияещи бузи бяха навсякъде и на наградите "Оскар". Майки Мадисън и Ел Фанинг се показаха с такъв грим. Розовите и румени бузи придават реалистичен, но и приказен блясък на лицето, правят ви жизнерадостни и модерни.

Пастелни клепачи

Едва ли сте изненадани, те са вечна класика за пролетта. Светлите, нежни, но едновременно весели и ярки пастелни цветове винаги се завръщат през пролетта. И стоят страхотно върху клепачите. Така че - редовно залагайте на сенки в пастелни цветове в следващите месеци - лавандулово лилаво, ментово зелено, бебешко синьо, пудрено розово. Чейс Инфинити беше с пастелни сенки на наградите.

Вампирски устни

Още една класика в жанра! Устните в тъмночервевно или аленочервено обикновено са хит в студените сезони, но тази пролет прави изключение. Все пак, ясно е, че вампирските устни винаги стоят стилно, елегантно и не излизат от мода. С тях сте уверени дами и изкусителки. Наситен, смел цвят, който веднага привлича погледите. Джеси Бъкли и Ренате Рейнсве позираха с такива.

