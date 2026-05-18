Нова трамвайна линия в София от днес

Много новости влизат в сила от понеделник в трамвайното движение в София.

От 18 май се разкрива нова трамвайна линия №13, която ще се движи от ж.к. „Захарна фабрика“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“. Новата линия създава директна връзка между западните квартали и южната част на София, без необходимост от прекачване. Тя обаче е поредната, която ще минава през уж пешеходната „Граф Игнатиев“ – една от само три пешеходни улици в столицата заедно с част от бул. „Витоша“ и част от ул. „Пиротска“.

От 18 май трамвайна линия №1 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ през пл. „Македония“ и пл. „Възраждане“ до ж.к. „Западен парк“. С тази промяна жителите на „Западен парк“ получават директна връзка с широкия център и южните части на София, а кварталът ще бъде обслужван от две трамвайни линии с допълващи се маршрути.

От същата дата се възстановява и постоянният маршрут на трамвайна линия №10.

Линията отново ще се движи от ж.к. „Западен парк“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“.

Променят се и разписанията на трамвайни линии №3 и №10, така че да се осигури синхронизирано движение между тях и да се намали времето за изчакване на пътниците. Това е хроничен проблем за мрежата на градския транспорт – част от превозните средства идват на огромни интервали, а често синхрон липсва, така че след голямо чакане идват превозни средства по един и същ маршрут./Сега