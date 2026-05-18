Върховният касационен съд (ВКС) даде ход на делото за прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел Петров.

Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си.

Наказателното дело срещу треньора Петър Димитров е за причиняване по непредпазливост на смъртта на 11-годишния велосипедист Ангел Петров през 2022 г. в град Лясковец.

Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен съд от 17 февруари 2026 г., с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията.

Окръжният съд във Велико Търново преди това призна Петър Димитров за виновен за причиняване по непредпазливост на смъртта на 11-годишния Ангел при пътнотранспортно произшествие (ПТП). На подсъдимия бяха наложени 3 години "лишаване от свобода", чието изтърпяване беше отложено с 5-годишен изпитателен срок, както и 3 години лишаване от право да управлява автомобил.

След обжалване, обаче, Апелативният съд във Велико Търново измени присъдата, като прие, че водачът е нарушил правилата за движение, тъй като не е намалил скоростта и не е спрял при възникнала опасност на пътя.

Съдът го оправда по обвиненията, свързани с нарушение на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата, който задължава водачите да бъдат внимателни към уязвими участници в движението, както и по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, уреждащ максимално допустимите скорости.

След това частният обвинител Пламен Петров, който е баща на 11-годишното дете, което загина на пътя, подаде касационна жалба до ВКС, с което настоява за прилагане на по-тежък закон за същото престъпление, отмяна на условното осъждане и ефективна присъда, както и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Въззивния съд.

Почернени родители излязоха на протест пред Съдебната палата преди началото на делото за трагичната смърт на 11-годишното момче, който беше прегазен в Лясковец.

Адвокатът на семейството Милен Николов припомни, че инцидентът е станал на 2 ноември 2022 г., когато детето губи живота си вследствие на тежко нарушение на правилата за движение. По думите му шофьорът е имал книжка едва от шест месеца, но за този кратък период вече е бил санкциониран три пъти за нарушения на пътя.

Според адвокат Николов експертизите ясно показват, че водачът е карал с превишена скорост в населено място и именно това е довело до фаталния инцидент.

Той изрази недоволство от решенията на предишните съдебни инстанции, които са постановили условна присъда, както и от позицията на прокуратурата. По думите му, въпреки че подсъдимият не е обжалвал, представител на прокуратурата е настоял наказанието да бъде намалено.

Защитата на семейството ще поиска пред Върховния касационен съд присъдата да стане ефективна. Според адвоката има множество утежняващи вината обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид. Той подчерта още, че шофьорът не е реагирал адекватно след удара и е спрял чак на 91 метра от мястото на катастрофата. По думите му детето е било видимо на пътя и е било забелязано от други водачи.