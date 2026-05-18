На 83-годишна възраст почина майката на Десислава Иванчева - Любка Иванчева. Това става ясно от пост на фейсбук страницата на Десислава Иванчева.

"С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева (майката на Деси).

Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност. В най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи Деси и близките ѝ на изпитания, тя остана непоколебима. Въпреки мъката, тревогите и несправедливостите, пое сама грижата за малкия син на Деси – от бебе до четиригодишната му възраст. Отгледа го с безкрайна любов, сила и отдаденост.

Няколко пъти тежки заболявания почти я пречупваха. Лекарите не даваха добри прогнози, но тя винаги намираше сили да се изправи отново. Изправяше се, защото знаеше, че трябва да бъде до детето, до семейството си, до Деси.

Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора.

Любка Иванчева изпълни своята земна мисия с чест и достойнство. И сега Бог я прибра при себе си на 83 години.

Поклон пред светлата ѝ памет."

Любка Иванчева пое изцяло сама грижата за малкия син на Десислава – от периода, в който е бил бебе, до навършването на четиригодишната му възраст. На 10 ноември 2022 ВКС окончателно реши, че Десислава Иванчева и нейната заместничка Биляна Петрова са виновни за искане и получаване на подкуп за 75 000 лева Тя е осъдена на 6 г., а Биляна Петрова на 5 години, 6000 лева глоба и забрана в продължение на осем години да заема ръководна длъжност. На 29 юли 2025 г. Иванчева бе помилвана от тогавашния вицепрезидент, а днес президент Илияна Йотова.