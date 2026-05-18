Путин губи стар съюзник заради новия търговски коридор на Тръмп

Това, което липсваше на Еманюел Макрон като талант, той компенсираше с ентусиазъм. Докато прочутият арменски джаз пианист Ваагн Хайрапетян се мъчеше смело да поддържа нестандартното му темпо, френският президент - с дълбоко набръчкани вежди - запя "La Bohème" на Шарл Азнавур в микрофона. Изпълнението на Макрон може би приличаше повече на Какофоникс, немузикалния бард от комиксите за Астерикс, отколкото на "френския Синатра", но ако Никол Пашинян, министър-председателят на Армения, се мръщеше вътрешно, докато акомпанираше госта си на барабани, той не смяташе да се оплаква. Търсещ преизбиране следващия месец след кампания, помрачена от предполагаема руска намеса, прозападният Пашинян беше готов да понесе музикалната болка за политическа изгода, пише The Telegraph. Френският президент беше дошъл в Ереван, за да предложи нещо повече от караоке дипломация. Начело на делегация от европейски лидери, Макрон демонстрираше подкрепа за премиер, решен да извади Армения от орбитата на Москва и да задълбочи връзките със Запада. За Европа ползите могат да бъдат значителни.

Тъй като войната на Русия в Украйна изчерпва силата и престижа на Москва, западните правителства все повече разглеждат Южния Кавказ като стратегически коридор за търговия, енергетика и критични минерали, заобикалящ Русия и Иран. И не само Европа проявява интерес. Към нарастващата тревога на Москва, Доналд Тръмп подкрепи предложен транспортен маршрут - такъв, който неизбежно ще носи неговото име - по южната граница на Армения с Иран.

Така нареченият "Маршрут на Тръмп за международен мир и просперитет" (Tripp) би осигурил липсващата връзка между богатата на ресурси Централна Азия и Турция и Европа, отслабвайки хватката на Русия върху търговията между Изтока и Запада, като същевременно подобри достъпа на Европа до енергия и критични минерали. Нарастващото стратегическо значение на региона - засилено още повече от сътресенията, предизвикани от войната в Иран - помага да се обясни защо 48 президенти и министър-председатели, включително сър Киър Стармър, пристигнаха в Ереван по-рано този месец за тридневна поредица от европейски срещи на върха, които също така дадоха на Пашинян своевременен политически тласък.

Това събитие подчерта как Армения - дълго време третирана като геополитическа периферия - сега се намира в центъра на нарастваща борба за влияние.

Черни лимузини профучаха през Ереван под полицейска ескорта. Марк Карни, премиерът на Канада, привлече вниманието с сутрешното си бягане из столицата. Но никой лидер не се бореше по-усилено за сърцата на арменците от Макрон, който изнасяше речи, участваше в панели, даваше пресконференции и в крайна сметка спечели голяма част от обществеността с мелодичния си глас. В продължение на три десетилетия след разпадането на Съветския съюз Русия третираше Южния Кавказ като своя задната градина, а Армения беше сред най-верните й регионални съюзници.

Но войната в Украйна отслаби основите на руското господство в бившето съветско пространство. Много арменци стигнаха до заключението, че Кремъл ги е изоставил, когато не успя да попречи на Азербайджан да завземе Нагорни Карабах, бившата му анклава, през 2023 г. Оттогава Армения се превърна в неочаквана фронтова линия в нарастващата геополитическа борба между Русия и Запада. Москва обаче няма намерение да се откаже тихо от влиянието си.

Докато арменците се готвят да гласуват следващия месец, Владимир Путин отправи остри предупреждения към Пашинян, като му напомни за трайния контрол на Русия върху голяма част от арменската икономика. Арменски официални лица и западни дипломати също подозират, че Кремъл използва по-тайни методи, за да повлияе на изхода от тези решаващи избори.

Русия пази територията си По модел, вече познат от изборите в Източна Европа, разграничаването на фактите от измислицата в Армения става все по-трудно - нещо, което всеки, който прекарва време в социалните медии на страната, бързо открива. Публикация след публикация, често с линкове към на пръв поглед уважавани западни медии, разкрива с сензационни подробности измислените злодеяния на Пашинян. Премиерът уж е трафикирал деца за секс, купил е имения в Канада и Франция и планира да наводни християнска Армения с турски джамии и френски ядрени отпадъци. Европейски официални лица също твърдят, че "черни пари" от Русия се използват за подкупване на избиратели и незаконно финансиране на промосковски опозиционни партии.

Миналият месец Европейският съюз (ЕС) изпрати "екип за бързо реагиране" в Армения, за да противодейства на кибератаките и на това, което описа като дезинформация, подкрепяна от държавата. Мария Захарова, говорителката на руското външно министерство, отрече Москва да се опитва да манипулира гласуването. Каквато и да е ролята на Москва в онлайн кампанията, реториката на Кремъл спрямо Пашинян става все по-заплашителна, тъй като Армения задълбочава връзките си с Европейския съюз, към който се надява един ден да се присъедини.

В понеделник Путин предупреди, че всяка стъпка към членство в ЕС ще означава незабавна загуба на безмитна търговия и преференциалните цени на газа, от които зависи голяма част от арменската икономика. Той също така изглеждаше да повтаря предупрежденията от руската държавна телевизия, че обръщането на Армения към Запада означава, че тя рискува да претърпи съдбата на Украйна.

"Сега преживяваме всичко, което се случва в украинската посока", каза Путин. "Но откъде започна всичко това? С присъединяването на Украйна или с опитите ѝ да се присъедини към ЕС."

Политическото придвижване на Армения към Запада е достатъчно тревожно за Москва. Още по-тревожна е инициативата на Пашинян "Кръстопът на мира" - подкрепена с ентусиазъм от Тръмп - за превръщането на Армения от гранична държава без излаз на море в регионален транспортен център.

От години Кремъл се страхува от появата на "Средния коридор" - транспортен маршрут, преминаващ през Централна Азия и Южен Кавказ, който би позволил на Европа да заобикаля Русия при търговията си с Китай и богатите на ресурси държави отвъд Каспийско море. От нахлуването в Украйна насам прекъсването на търговските пътища и засилващата се конкуренция за критични минерали ускориха интереса към алтернативни сухопътни връзки между Европа и Азия. Китай и Европейският съюз инвестират милиарди в строителството на железопътни линии, разширяването на пристанища и енергийната инфраструктура по целия Среден коридор. Въпреки инвестициите обаче напредъкът многократно е бил блокиран - нещо, за което европейските официални лица обвиняват отчасти успеха на Москва в възстановяването на влиянието ѝ в съседна Грузия.

Веднъж считана за най-демократичната и прозападна държава в Южен Кавказ, Грузия постепенно се връща към Русия под управлението на партията "Грузинска мечта" и нейния милиардер основател, Бидзина Иванишвили. Една от жертвите е дълбоководният черноморски пристанищен комплекс Анаклия, замислен като основен морски терминал на Средния коридор и единственото грузинско пристанище, способно да обслужва най-големите контейнеровози, необходими за търговската жизнеспособност на маршрута.

В последния си бюджет грузинското правителство намали финансирането за Анаклия с две трети, докато планираните разширения на съществуващите пристанища затънаха в регулаторни спорове и екологични оценки. Критиците обвиняват правителството, че умишлено забавя развитието, за да запази доминирането на Русия над регионалните търговски маршрути. Получените затруднения са толкова сериозни, че износителите често могат да превозват стоките си по-бързо и по-евтино през руския Северен коридор, съсредоточен около Транссибирската железопътна линия. Дипломация на ръба До намесата на Тръмп миналата година изолираната Армения изглеждаше обречена да пропусне напълно Средния коридор.

С границите си с Азербайджан и Турция затворени в продължение на десетилетия след избухването на първия конфликт в Нагорни Карабах в края на 80-те години, Армения беше до голяма степен заобиколена в плановете за търговския маршрут, който вместо това се очакваше да заобиколи северната граница на страната през Грузия. Всичко се промени през 2023 г., когато Азербайджан видя руската инвазия в Украйна като възможност да си върне Нагорни Карабах със сила. След предишната война през 2020 г. Русия беше разположила миротворци, за да защити етническото арменско население на територията. Но тъй като конфликтът в Украйна изчерпа военните ресурси на Москва, някои от най-способните ѝ части бяха прехвърлени от Южен Кавказ на фронта.

Когато Азербайджан започна своята офанзива, на останалите миротворци беше заповядано да останат настрана - решение, което много арменци тълкуваха както като знак за слабост на Москва, така и като умишлен опит на Путин да накаже г-н Пашинян за неговата все по-прозападна ориентация. Кремъл изглежда е преценил, че загубата на Нагорни Карабах ще доведе до падането на Пашинян и ще върне Армения в орбитата на Русия. Вместо това арменският лидер преодоля кризата и ускори своя завой към Запада. Сега, като кандидат за преизбиране, той се опитва да превърне катастрофата в възможност, като нормализира отношенията както с Азербайджан, така и с Турция, въпреки продължаващия отказ на Анкара да признае официално арменския геноцид. Този дипломатически пробив отдавна изглеждаше невъзможен. Азербайджан от години изискваше суверенен сухоземен коридор през южна Армения към своята ексклава Нахчиван - предложение, срещу което Ереван се съпротивляваше яростно, опасявайки се да не загуби контрол над жизненоважната си граница с Иран. Ситуацията се усложни допълнително от споразумението за прекратяване на огъня от 2020 г., съгласно което отговорността за охраната на границата между Армения и Иран беше предадена на руската разузнавателна агенция Федерална служба за сигурност (ФСБ) - споразумение, което се възприемаше с дълбоко недоверие както в Ереван, така и във Вашингтон. Тук, неочаквано, транзакционният подход на Тръмп към външната политика се оказа полезен.

Съгласно предложението коридорът - територия с дължина едва 27 мили - ще остане суверенна арменска земя. Но неговото развитие и сигурност ще бъдат контролирани от компания, подкрепяна от американското правителство, която ще оперира по 99-годишен договор за наем. Въпреки скромните си размери, стратегическите последици на Tripp са значителни. За ЕС, който бързо обеща 1,8 млрд. паунда за инициативата, Tripp предлага важна стъпка към стратегическа автономия чрез създаването на южен клон на Средния коридор, който заобикаля както Русия, така и все по-ненадеждна Грузия.

За Армения той представлява както икономическа спасителна въже, така и изход от руското господство.

Що се отнася до Тръмп, той вече е получил номинации за Нобелова награда за мир както от Армения, така и от Азербайджан. "От всички мирни споразумения, за които Доналд Тръмп се е застъпил, това е най-обещаващото", казва Томас де Ваал, експерт по Южен Кавказ в "Карнеги Европа", мозъчен тръст в Брюксел. Дори Иран е може би по-прагматичен, отколкото предполага публичната реторика. Въпреки че Техеран публично заплаши с военни действия срещу проекта, официални лица в Ереван вярват, че Иран също признава търговските предимства от включването си в печеливш търговски маршрут, свързващ го с Черно море и Средиземно море.

Само Москва е ядосана. Загуба на демократичния блясък Все пак изглежда, че няма големи шансове Русия да си върне все по-непокорния южен съсед. Пашинян може би вече не се ползва с обожанието, което го изстреля на власт по време на продемократичната революция в Армения през 2018 г.

Но анализаторите смятат, че неговата управляваща партия "Граждански договор" - подкрепена от обещания за западни инвестиции и интеграция - все още запазва достатъчно подкрепа, за да си осигури победа следващия месец. Промосковската опозиция, от друга страна, остава твърде разединена и дискредитирана, за да представлява сериозна заплаха, колкото и силно да я подкрепя Кремъл.

"Вероятността проруската опозиция да спечели е малка", казва Лоурънс Броърс от "Чатъм Хаус", център за изследване на международните отношения. "Вместо да има истински фаворит в надпреварата, Русия следва дестабилизираща стратегия, целяща да породи колкото се може повече объркване."

Все пак демократичните заслуги на Пашинян вече не са толкова безспорни, колкото бяха някога. Армения може и да е изпреварила Грузия като най-демократичната държава в Южен Кавказ, но дори някои съюзници признават, че властта все повече се концентрира около него.

"Това е силно персонализирано правителство и е било такова от първия ден, съсредоточено около този един харизматичен индивид", казва де Ваал. "И неизбежно това започва да създава проблеми. Все по-често чуваме монолози от премиера, без много диалог."

Повече от дузина духовници - включително висши епископи - бяха задържани на фона на ескалиращата конфронтация между Пашинян и влиятелната Арменска апостолическа църква. Самвел Карапетян, виден опонент на премиера, бе поставен под домашен арест. Полицията е обвинена, че използва репресивни тактики срещу демонстрациите на опозицията.

Критиците обвиняват Европейския съюз не само, че пренебрегва такива злоупотреби, но и че се намесва в изборите в Армения по-открито дори от самите руснаци.

"Руската намеса, каквато и да е тя, бледнее в сравнение с намесата на ЕС", казва Робърт Амстердам, американски адвокат, представляващ Карапетян. "ЕС дойде тук седмици преди изборите, раздавайки пари и появявайки се редом с Пашинян на събития в стил предизборна кампания. Макрон направи всичко, освен да го обяви за светец. Европейците напълно са продали принципите си, игнорирайки фактите на място, за да се впуснат в тотална борба с Русия."

Съюзниците на Пашинян - подкрепени от европейски дипломати - отхвърлят подобна критика. Влиянието на Русия върху арменските институции, твърдят те, е толкова дълбоко, че строгите демократични финес са лукс, който страната в момента не може да си позволи. Москва е проникнала навсякъде - от църквата до службите за сигурност, казват те. Предвид заплахата от дестабилизация, дезинформация или дори военен преврат, държавата няма друг избор, освен да предприеме агресивна реакция, която е по-скоро демократична самоотбрана, отколкото авторитаризъм.