Единен билет за влак в ЕС, но в България това е равносилно на фантастика

Европейската комисия ще задължи железопътните оператори в Европейския съюз да предлагат единен билет за международни маршрути, дори когато се сменят няколко различни превозвача.

Според Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" предложението на ЕК е чудесно, но за съжаление в България това е в сферата на фантастиката.

"То е предназначено за пазари, където има конкурентна среда. В жп транспорта има най-различни превозвачи, които се конкурират. Ние в България си имаме само едно БДЖ. Вървят конкурси за отдаване на линии на частни превозвачи, но това е само по план", обясни Николов в предаването “България сутрин".

По думите на експерта жп транспортът е огромен приоритет, първо - за да се намалят пътуванията със самолет, второ - за да се намалят и индивидуалните пътувания с автомобили.

"Влакът е доста по-чист, а и в някои случаи - много по-удобен. Неслучайно цените на жп транспорта са по-високи на запад, отколкото на автобусния превоз", коментира Николов пред Bulgaria ON AIR.

Правата на пътниците

Николов коментира и темата с авиационните превози.

"Българският евродепутат Андрей Новаков е докладчик по досието за правата на пътниците с въздушен транспорт. Той е на финалната права - или ще има споразумение между Европейския парламент и Съвета, или цялото досие ще отпадне", отбеляза експертът от Асоциация “Активни потребители”.

Николов припомни, че предложението на Европейската комисия за актуализиране на регламента за пътуване с въздушен транспорт е от 2013 година.

"Не му се даваше ход. Изчакваха се подходящи времена. Когато се задвижи процедурата преди година, се оказа, че е много вероятно пак да стигне дотам", обобщи Николов.

