Цените не трябва да бъдат администрирани, веригата се оскъпява при по-високо търсене

Защо от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки реагираха остро срещу промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, коментира изпълнителният директор на организацията адв. Галин Попов в предаването "България сутрин".

"Реакцията не е остра, тя е професионална, защото промените, които бяха анонсирани, засягат дълбоки принципни промени в целия процес на работа на сектора. Съвсем принципно и философски погледнато цените не трябва да бъдат администрирани. Цените се установяват от различен пазарен принцип - търсенето и предлагането. Никъде не видях въобще намек за подобно нещо. Изцяло се администрира процесът", заяви адв. Попов пред Bulgaria ON AIR.

Според него следва да се обърне внимание на това, че се дава възможност на Министерския съвет (МС) чрез наредба да определи методиката, по която една цена е справедлива, освен това посочи и че се обръща и доказателствената тежест.

"Вероятно големите ще се справят с цената на много допълнителни разходи, а малките няма откъде да ги вземат", подчерта адв. Попов.

Той обясни, че веригата на доставки се оскъпява при по-високо търсене.

"Когато има високо търсене на дадена стока, веригата на доставки се усложнява и се оскъпява, защото поръчките наобратно започват да стават по-големи. Респективно до производителя стига информацията, че той трябва да намери начин да произведе нещо в повече. Това нещо в повече, за да го произведе за същия срок, за който преди това е произвеждал нещо по-малко, струва повече", уточни адв. Попов.

Изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки отчете, че в сектора на нехранителните стоки има ръст на търсенето.

"Притеснява ме това, че с наредба трябва да бъде променян този целия процес. Както и ме притеснява въпросът, че цялата наказателна тежест пада върху този, който работи, който е на пазара", сподели той.