Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо и Реал Мадрид са си стиснали ръцете и португалският спец отново ще застане начело на "кралете", съобщава трансферният гуру Фабрицио Романо.

Двете страни са се споразумели, но все още няма официалните подписи.

Специалния, който води Реал в периода 2010-2013, ще пътува до Мадрид след двубоя на Кралския клуб с Атлетик Билбао. Очаква се той да подпише двугодишен контракт.

Моуриньо води за последно португалския Бенфика, но не успя да го направи шампион, въпреки че завърши сезона без загуба.