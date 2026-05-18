Румен Радев предпочита повече действия, отколкото говорене

Новите управляващи вече не говорят за регулация - а за контрол.

"Страната ни има много голяма култура и история, които не да си закачим на ревера, а е стандартът, в рамките на който протича нашият живот. На това място има голямото постижение - не просто конкурс за песен, това е цялостно постижение. Оттук нататък на публичните власти", коментира политологът доц. Албена Танева в "България сутрин".

По думите ѝ това не е политически успех, какъвто не беше и успехът на волейболистите, на гимнастичките.

"Сега са на ход политиците. За да е и имало тези резултати, те вече всъщност са били на ход - за да има ресурс, стабилност на системата. Икономиката работи. Огромно значение има начина, по който всички различни власти ще умеят да създадат капацитет, за да може по повод това огромно събитие да се постигне подобрение на цялата среда", смята доц. Танева.

Предизвикателствата около домакинството на "Евровизия"

По отношение на домакинстването на "Евровизия", тя посочи, че финансовият и икономическият въпрос са по-лесни, отколкото организационният и управленският.

"Независимо, че почива върху пълно мнозинство в парламента, се надявам, че от ден първи осъзнава, че качеството на управлението е тогава, когато тези, които са овластени, умеят да работят във всички заинтересовани страни. "Евровизия" може да е инструмент, чрез който да се постигнат много по-мащабни стратегически цели", на мнение е доц. Танева пред Bulgaria ON AIR, която подчерта колко е важна легалността и легитимността.

Политическият психолог проф. Антоанета Христова допълни, че резултатите от изборите показаха, че желанието за промяна е много голямо.

По думите ѝ първите стъпки на Румен Радев дават добра посока.

"Посока, която показва, че предпочита повече действия, отколкото говорене. Когато настъпва промяна, винаги нагласата е лека съпротива, докато не се ориентираш дали промяната е добра. Действията до този момент, включващи свалянето на охраната, чух министъра на регионалното развитие Шишков, който каза, че променят стратегията за строенето на пътищата", даде пример проф. Христова.

Няма място в света, което се развива, ако няма качество на своята публична власт, изтъкна доц. Танева.

"Очакваме България да има външна политика", допълни тя.