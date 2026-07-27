Полицията откри 12-годишната Мери

Столичната полиция откри издирваната 12-годишна Мери, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Работата по случая е започнала по-рано тази вечер след сигнал, подаден на телефон 112. Първоначално беше съобщено, че момичето е излязло около 18:30 часа от дома си в столичния квартал "Дианабад" без слуховите си апарати и мобилния си телефон.

Мери е родена с пълна загуба на слуха. Диагнозата е потвърдена, когато е на 9 месеца. По-късно са ѝ поставени два кохлеарни импланта - първият на едногодишна възраст, а вторият около година и половина след това.

Следват години на рехабилитация, като част от нея са и уроците по пиано. Впоследствие Мери започва активно да се занимава с музика.