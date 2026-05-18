Стефан Димитров: Дара е по-добра от Лайза Минели

Бях полудял, дали ще стане това, което всички си мечтаем за "Евровизия", слава Богу се случи. Дара освен че пее, като държание, като английски език, е една завършена европейка, което страхотно ме радва, сподели в интервю пред БНР композиторът и автор на десетки шлагери Стефан Димитров, председател на българското жури за "Евровизия".

"Дара е по-добра от Лайза Минели! Беше невероятно, толкова съм щастлив, че това момиче успя и България успя, покрай нея това е огромно постижение. Изведнъж ни видяха на картата, какво можем и момиче, което се държи като звезда", заяви Стефан Димитров.

Според него Дара е започнала истинския път към Европа и света:

"За Европа тя става разпознаваема, проправя една партина за България и за други, защото има много талантливи деца и трябва да бъдат забелязани."

Стефан Димитров е уверен, че Дара е променила схващането за "Евровизия", че е музикално шоу, "да, тя доказа това".

"Моят критерий за музика не съвпада точно с "Евровизия". Може би сегашният формат и в предишните малко ми избяга музиката и остана шоуто, сценичният ефект, може би светът се променя. Мисля си, че музиката е важна за една песен, не само как си облечен. Сигурен съм, че всички тананикат "Бангаранга", защото самата песен е хитаджийска, запомня се, има запомнящ се мотив, въпросът е, не дали знаем какво е "бангаранга", лесно влиза в ума. Отдавна не съм срещал такава песен", коментира композиторът.

И призна, че песента на момчето от Израел му е харесала, "хубава песен, но тя беше друг тип песен, но и тя е шлагерна":

"Впечатление ми направи, че всички се мъчат да пеят оперно в целия конкурс и ми е странно - защо изведнъж се сетиха. Не мога да оценя залитането, странно ми е, защо се нахвърлиха да пеят оперно. На французойката й се получи добре."

За домакинството на България на Евровизия през 2027 г. Стефан Димитров е категоричен, че трябва да се проумее, че не само се дават пари, но и се печелят.