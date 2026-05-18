СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата

Наистина исторически момент!

18.05.2026 | 12:20 ч.
Снимка: СДВР

Еуфорията не стихва за победата на Дара на "Евровизия". От СДВР също поздравиха победителката за успеха във Виена.Те публикуваха снимка с певицата в профила си във ФБ.

Ето какво написаха"

"Столичната дирекция на вътрешните работи поднася своите искрени поздравления към DARA и нейния екип  за впечатляващата победа на Eurovision Song Contest 2026 с "Bangaranga". 

Наистина исторически момент! 

Българската изпълнителка беше фаворит и на публиката, и на журито. 27-годишната българка събра 516 точки, на второ място се нареди Израел с 343 точки, Румъния – на трето с 296 точки. 

Мнозина сравниха успеха й с класирането ни на световното футболно първенство през 1994 г. От колебанието й дали да се яви на този конкурс след изказани негативни мнения по повод участието й в България се стигна до за пръв път завоюването на първо място в конкурса. Към нея вече има интерес от най-големите лейбъли в света. А самата Дара заявява доволно, че и българите могат да побеждават. 

