Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на родния си град Варна. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът Благомир Коцев. Той допълва, че е поздравил по телефона победителката от „Евровизия“ и е предложил на екипа й Дара да бъде специален гост за Деня на Варна - 15 август.

„Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентен триумф на световната сцена. Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че, купонът ще е до зори с "БАНГАРАНГА“, анонсира кметът.

В Националното училище по изкуствата „Добри Христов“, чийто възпитаник е Дара, също я очакват с изненада - версия на песента, изпълнена под съпровод на класически инструменти.