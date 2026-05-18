Дара се справи блестящо, социалните мрежи поляризираха обществото

Моят профил във Facebook е публичен и още събота сутринта написах, че поздравявам Дара с победата на "Евровизия" - 20 часа преди гласуването, защото още в първия момент беше ясно, че това е печеливш проект. Тя не допусна нито една грешка - нито в музикалното си изпълнение, нито в представянето си, дори след победата беше изключително сърдечна. Всичко беше направено перфектно, аз трябваше да изгледам другите кандидати, за да разбера кой къде стои, а когато ги изгледах, си казах: "Разбира се, че е това". Това ме радва, защото това е последната стъпка на България към пълното членство към ЕС.

Това каза пиар експертът Максим Бехар в студиото на "България сутрин".

По думите песента на Дара е показала, че трябва да се използват чужди експерти и артисти.

"Вижда се добрият опит, който досега имат различни хора в "Евровизия". Дара се справи блестящо", допълни той.

Експертът по онлайн маркетинг доц. Жюстин Томс е на мнение, че социалните мрежи поляризира обществото.

"Поляризира и обществото в България и по тази тема. Колкото повече човек стои в своя балон, толкова повече този балон му потвърждава неговото мнение. Но Дара има страхотна енергия да отговаря на всеки журналист, да пише под постове, да се усмихва на всички хора, да взима микрофона и да говори. Това всичко допринесе, харизмата, която тя има, също е огромна. Цял свят пее Bangaranga и хейтърите позамълчаха", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

А Бехар е категоричен, че не трябва да се притесняваме от хейтърите.

"Въобще не трябва да ни притеснява, че има някой, който не харесва тази песен. Това е изкуство, ние не може да искаме 6 млн. българи и още 2-3 млн. в чужбина да харесат песента. Новите технологии позволят на това някой, който е изпил 2-3 ракии, да седне зад клавиатурата и да каже неща, които не би ги казал, ако не е пил. Дара материализира максимата, че ако мечтите ти не плашат, то значи, че те не са достатъчно големи", коментира пиар експертът.

И двамата гости са на мнение, че хореографията на Дара е била "уау".

"Всичко беше направено изключително модерно. "Евровизия" е конкурс на тъжни и жални поп песни и когато една песен има динамика, тя обикновено печели. Такива парчета изпъкват. Когато видиш Дара с целия този проект, със страхотната хореография и със супер изпълнението, си казваш, че тя ще спечели. Прекрасно е, че тя си сбъдна мечтата", каза още Максим Бехар.

"Със спечелването на "Евровизия" приключи преходът и вече може да се каже, че сме равностойна и модерна държава. Надявам се, че България ще се представи достойно догодина. Вече няколко кмета заявиха готовност да приемат конкурса. Тази огромна вълна, която тепърва предстои да видим, ще рефлектира много добре върху България, предстои туристически сезон и други големи събития", смята доц. Томс.

Максим Бехар добави, че пред България се отваря огромен шанс.

"Ние ще се справим блестящо догодина - няма две мнения. Единствено ме притеснява да не попаднем отново в нашето квартално битие. Има страшно много експерти в Европа и по света, които са организирали подобни събития. Те трябва да бъдат попитани. Когато се създадат работни групи - всичко потъва и загива. На това трябва да се гледа като на бизнес проект", поясни той.