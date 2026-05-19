Мерките на кабинета не са в рамките на едногодишен хоризонт

Всякакви мерки, свързани с ограничаване на нарастващите разходи и овладяване на цените, са необходими, но това не може да се реализира в рамките на едногодишен хоризонт.

Действия в тази насока са нещо, което правителството не може да не си позволи да предприеме още в първите дни. Това заяви политологът Яница Петкова в "България сутрин".

Относно съкращаването на хора в държавната администрация, тя коментира, че това е непопулярна мярка по принцип.

"Въпросът е, че в момента има мнозинство, което все още има възможността по някакъв начин да понесе щета, дори свързана с критики от хората, гласували за тях. Има и други мерки, които имат своите основания за критики", посочи Петкова.

Според историка и анализатор доц. Светослав Живков декларацията, че няма да се вдигат данъците, е повече от приемлива.

"Мярката за съкращаване на щатове в администрацията е непопулярна, но в началото на мандата обикновено могат да се правят непопулярни решения. Имаме сектори, които са системно свръхфинансирани и сектори, които са системно недофинансирани. Не е адекватно отвсякъде да се свали по 10%, ако се стигне до този вариант", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

"При наличие на такова мнозинство от гледна точка на гласуване - очевидно решенията ще се вземат от мнозинството, но опозицията трябва да има своя глас и време. Самото предложение за съкращаване на администрация е подкрепяно от различни политически сили. "Прогресива България" заявява амбиции за дългосрочни политики. Мерките, които се приемат, не могат да се реализират в рамките на едногодишен хоризонт", смята Петкова.

Във връзка с търсенето на мнозинство - много зависи какви ще са конкретните предложения, изтъкна тя, като допълни, че вероятно ще се върнем и на дебата за конкретните имена и личности по отношение на ВСС.

"Г-н Радев не беше особено словоохотлив и по време на предизборната кампания. Сега като премиер би могъл да запази тази тактика. От него и правителството очакваме да говорят най-вече с делата си", анализира доц. Живков.