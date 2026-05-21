Йотова: До края на 2026 г. бюджетът ще бъде приет с “доста мъченическа биография”

Административната реформа не трябва да е на парче, добави президентът

21.05.2026 | 11:43 ч. Обновена: 21.05.2026 | 11:52 ч. 7
БГНЕС

“Административната реформа трябва да бъде сериозно обмислена, не може да се прави на парче”, категорична е Илияна Йотова във връзка с плановете на правителството.

"Тепърва ще я видим. Аз подкрепям този подход на правителството - първо да има голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни", добави държавният глава.

Според Йотова реформата трябва да бъде добре обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. "Спомняте си в началото, когато България стана част от ЕС, колко трудно изградихме тази администрация. Не може да я пропиляваме с лека ръка”.

Тя допълни, че е необходимо всяко едно ведомство да направи своя собствена оценка на ситуацията.

“Подкрепям този подход на правителството. Да не излизат напред първо с фойерверките и лозунгите, а след това всичко да потъва в политическото и общественото пространство без никакъв резултат“, каза още президентът.

Визите за САЩ

Във връзка с отпадането на визите за САЩ Йотова коментира, че процесът изисква покриването на много критерии.

“Там има много критерии. Но знаете, че отдавна не се изпълнява едно важно условие на ЕС – ако на някоя държава-членка ѝ се отказват визи, да има реципрочно действие срещу страната, която ги отказва. България може спокойно да предявява своите претенции в това отношение“, категорична е Йотова.

Относно другата важна тема - бюджетът Йотова каза, че до края на настоящата година той ще бъде приет с “доста мъченическа биография”.

“Трябва да направим всичко възможно, за да се осигурят социалните плащания, а за всички други сфери – трябва да стиснем зъби“, на мнение е Йотова.

Илияна Йотова бюджет административна реформа американски визи правителство
