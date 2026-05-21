България отчита тревожен ръст на употребата на наркотици, особено сред младите хора. Все по-често психоактивни вещества попадат в ръцете на деца. Дилърите отдавна не приличат на образа от миналото – днес те продават през социални мрежи, чат приложения и затворени онлайн групи. А синтетичните дроги стават по-евтини, по-силни и по-смъртоносни.

Наркотиците отдавна не са проблем, скрит в тъмните улици и криминалните хроники. Те са около нас – в квартала, в училището, в телефона на детето, само на едно съобщение разстояние.

Канабис, вейпове с неясно съдържание, амфетамини, дизайнерски наркотици, фентанил. Пазар, който се променя по-бързо от институциите.

Пазар, който печели милиони.

И битка, в която родителите често разбират твърде късно, че детето им вече е попаднало в капана.

По темата вече не се говори само като за престъпление, а като за страх, зависимост, огромни печалби и едно общество, което все по-често се сблъсква с проблема лице в лице.

Разговор по темата в студиото на "Директно" с началника на Националния фокусен център към НЦОЗА Александър Панайотов и Елмира Нешева от Центъра за хуманни политики.