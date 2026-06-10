Митрофанова: Радев призовава за дипломация с Русия, но засега само устно

Руският посланик в България Елеонора Митрофанова даде интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия и даде оценка за първия месец на кабинета “Радев” на власт. П думите ѝ новото правителство, поне засега, е готово само устно да подобри двустранните отношения.

"Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто нищо не се е променило както на външния министър, така и на дипломатите, които представляват България на всички международни платформи. Терминът "руската агресия" продължава да доминира в българския език извън България", каза дипломатът.

"Искам да подчертая, че доминира извън България, тук, вътре, всичко звучи по-сдържано, официалните лица се опитват да избегнат тази тема", каза тя.

Според Митрофанова Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени. “В действителност обаче засега наблюдаваме по-умерена реторика на думи, докато в практическо отношение все още не се случва нищо съществено”, подчерта дипломатът.

Бизнес и енергийни отношения

Митрофанова потвърди, че бизнес контактите между страните практически са замразени. По нейни думи връзките са прекъснати по много въпроси. Според руския посланик в момента не се водят никакви разговори в сферата на енергетиката, а като цяло остава неясно в кои области изобщо би могло да се преговаря.

"Вероятно бихме могли да говорим за газ, но Европейският съюз няма да позволи това, така че нямам големи основания за оптимизъм относно разширяването на сътрудничеството между двете страни", допълни дипломатът.

"Румен Радев и неговото правителство ще направят всичко възможно в рамките на границите, които той е определил в Европейския съюз и НАТО. Те имат и ще имат този ограничител, тъй като са членове на тези синдикати. Затова не бих чакала никакви фундаментални промени в двустранните отношения засега. Внимателно следим развитието на ситуацията, но е минало твърде малко време и е твърде рано да се правят категорични заключения", коментира Митрофанова.

Припомняме, че говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Руската федерация все още не е получила официални предложения или дипломатически сигнали от България за нормализиране на двустранните отношения.

Според нея, за да се възобнови нормалното сътрудничество между двете държави, София трябва драстично да промени външнополитическия си курс. "Трябва да демонстрират способност да действат трезво, основавайки се изцяло на собствените си национални интереси, а не на външни, внесени отвън или наложени под натиск решения", поясни Захарова.

За паметника на Съветската армия

Руският посланик в нарече "вандализъм и богохулство“ демонтирането на паметник на Съветската армия в София и решението на градския съвет да преименува парк в столицата, кръстен на българския военен командир генерал-майор Владимир Заимов, посмъртно удостоен със званието Герой на Съветския съюз.

"Паметникът на Съветската армия е български паметник. Той е построен с пари на български граждани и е създаден от най-добрите български скулптори. Затова въпросът за неговото бъдеще е, преди всичко, въпрос за българите“, подчерта Митрофанова и отбеляза, че е "много тъжно“ да се наблюдава случващото се.

"Вече изразихме позицията си по този акт, който според мен е акт на вандализъм, защото имаме междуправителствено споразумение за взаимно опазване на исторически и културни паметници, исторически паметници“, добави дипломатът.

България се нуждае от руски петрол

"Бургаската рафинерия в България се нуждае от руски петрол, за да функционира правилно", на мнение е Митрофанова по темата за руския газ и съпътстващите го санкции.

"Заплахата от съдебни дела за огромна сума принуди властите да изменят закона за правомощията на специалния търговски мениджър на Лукойл в България. И е ясно, че те прекалиха, когато приеха този закон, тъй като той на практика се равнява на експроприация на този актив, което е напълно неприемливо. Но е напълно възможно да се установи някакъв вид сътрудничество и тук“, отбеляза Митрофанова.

"Нормалната работа на тази петролна рафинерия в Бургас изисква руски петрол. И, разбира се, за да спаси тази рафинерия, България вероятно трябва да се обърне към Европейския съюз и да поиска изключение от настоящите правила за доставка на петрол или дерогация, както се казва тук, за доставките на руски петрол конкретно, за да се предпази рафинерията от унищожение“, подчерта дипломатът.