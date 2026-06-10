Пациент с огромна животозастрашаваща аневризма е опериран в УМБАЛ „Св. Екатерина“

За историята на 64-годишния Златко Генов, започнала преди шест години, и за извършената му успешна операция съобщиха от УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Преди шест години при ехографско изследване в Стара Загора лекарите откриват аневризма на коремната аорта с размер около 5 сантиметра. Последвалият скенер с контраст потвърждава диагнозата, а специалистите препоръчват оперативно лечение, след консултация за второ мнение в София.

Така започва шестгодишно търсене на решение на проблема. Вместо операция следват консултации, хоспитализации и обикаляне между различни лечебни заведения и специалности. Златко преминава през гастроентерология, нефрология, неврология, урология и кардиология, докато междувременно аневризмата продължава да нараства.

Състоянието му постепенно започва да се отразява на целия му живот. Огромната аневризма притиска органите в коремната кухина. Коремът му се подува, започва да уринира на всеки 30 минути, появяват се сериозни гастроинтестинални оплаквания. След втория залък храна му прилошава и губи желание да се храни, вследствие на което отслабва драстично. Заради симптомите многократно е насочван към гастроентеролози и уролози, като преминава през редица изследвания и процедури.

Допълнително предизвикателство се оказва и влошената бъбречна функция. За да бъде извършен необходимият контрастен скенер без риск от тежко увреждане на бъбреците, се налага пациентът да бъде приеман и наблюдаван в нефрологично отделение.

В продължение на всички тези години никой специалист не се решава да оперира аневризмата заради огромния риск, свързан с нейния размер, разположение и увредената бъбречна функция на пациента.

Въпреки многобройните откази близките на Златко не се отказват и търсят помощ в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина“, където проф. Валентин Говедарски и неговият екип поемат случая.

Изследванията показват огромна аневризма на коремната аорта с размери близо 20 сантиметра дължина и 10 см широчина и висок риск от руптура. Аневризмата вече е засегнала голяма част от коремната кухина и е съпроводена от тежки атеросклеротични промени на съдовете и много тромботични материи.

На 11 май 2026 г. е извършена сложна съдова реконструкция. Екипът на проф. Валентин Говедарски премахва аневризмата и възстановява кръвотока чрез аорто-бифеморален байпас със съдова протеза, като по този начин осигурява кръвоснабдяването на двата долни крайника.

Операцията продължава близо 6 часа и преминава успешно.

Следоперативният период протича без усложнения, а пациентът е изписан в добро общо състояние. Месец по-късно при контролния преглед голяма част от оплакванията му вече са отзвучали, а качеството му на живот е значително подобрено.