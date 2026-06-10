Абровски ще проверява дали са изнудвани производителите заради "Кошница с грижа"

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира инициативата “Кошница с грижа” и заяви, че тя е изключително социално отговорна.

“Към нея се присъединиха почти всички търговски вериги, като целта е в рамките на минимум 6 месеца минимум 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с минимум 15% за сметка на самите търговски вериги. Едно от условията е да бъде за сметка изцяло и само на търговските вериги, а другото условие е да в голямата си част само за български продукти”, обясни за БНР министърът.

По повод твърденията, че от намаленията ще бъдат ощетени земеделските производители у нас, тъй като продукцията им ще се изкупува по-евтино, Абровски обеща пълна проверка.

"Не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж - в деня, в който стиска подадената ръка от правителството, на следващия ден да изнудва производителите. Нямам право да допускам нищо! Аз ще проверя! И този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството, и който си позволява да злоупотребява със страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание!”, категоричен е земеделският министър.

Проверка на млечните продукти

По повод започнатата от БАБХ проверка на всички млечни продукти, влизащи у нас, но и на тези произвеждани в България, министърът коментира, че ще има 100-процентов контрол.

"Довчера всички хвалеха как има контрол, сега изведнъж имам нов изпълнителен директор на БАБХ, а сега - защото той прави контрол. Нали трябва да има някаква реципрочност? Пак ви казвам: Контрол ще има, той ще бъде възможно най-засиления и тепърва ще има още повече контрол, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни”, каза още Абровски.

"За да може българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част от млякото е вносна. В момента разработваме и нови национални стандарти за производство на храни, които да бъдат изцяло от 100% българска суровина. Само!”, каза министърът по повод промяна на Наредбата за млечните продукти.

Контрол и санкции

Министърът обобщи мерките, които се кани да предприеме. "Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции. Този, който е допуснал да се сключват неизгодни договори. Този, който е правил животновъден обект в животновъдния обект - всичкото това нещо ще бъде дадено на службите и всеки от тези хора, допринесли да сме до това състояние, ще си понесе отговорността, защото очакването за справедливост в българския народ е изключително голямо и ние трябва да можем, ние трябва да можем. Да покажем, че има кой да отговори на тези очаквания”.