Нотариуса е изнудвал с компромати магистрати и данъчни

Убитият през януари 2024 Мартин Божанов - Нотариуса е инициирал и е разполагал с компрометиращи материали, с които да изнудва висшестоящи служители на НАП, Агенцията по вписванията и магистрати. Целта е била те да бъдат принудени да решават конкретни казуси по негови указания. Освен това той е бил предупреден, че му се готви обвинение, съобщи "Сега", като се позовава на документи от серията #КорупцияЛийкс, до които има достъп BIRD. Поводът вниманието да бъде насочено към Божанов е изказването на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, която по БНТ обяви, че е предприела мерки и са активирани действия както по дело за изнудване срещу Петьо Петров - Еврото, така и за досъдебното производство, "касаещо групата за имотни измами на Мартин Божанов - Нотариуса".

На практика Стефанова "принизи" групата около Нотариуса, като я квалифицира само за имотни измами, и някак пропусна влиянието върху магистрати. Документите обаче доказват, че прокуратурата и службите са били пределно наясно с дейността на Нотариуса и с неговия SS клуб, чрез който са събирани компромати за хора от властта. Въпросът е къде са тези архиви и защо прокуратурата години наред бездейства по тях.

В искане на Софийската градска прокуратура от 29 август 2023 г. за използване на специални разузнавателни средства срещу Мартин Божанов, станал известен като Нотариуса, но за службите носещ псевдоним "Мозъка", изрично става дума за схема за влияние върху магистрати, "които разглеждат дела, с предмет недвижими имоти, придобити чрез измама от Божанов, като крайната цел е отвод на съдебните състави, докато делата бъдат разпределени на съдии, които ще постановят решения в полза на Божанов".

Съдът разрешава всички поискани способи - наблюдение - зрително и чрез технически средства; подслушване - чрез използване на технически средства, слухово или по друг начин; проследяване - зрително и чрез използване на технически средства; проникване; документиране - чрез фотографиране, видеозаписване, звукозаписване и филмиране върху материални носители. Това означава, че и към момента, в който беше убит, Нотариуса е бил "закачен". Въпросът е какво се случва с информацията, събрана с тези СРС-та.

В искането на прокуратурата за СРС поименно са изредени и лицата, които подпомагат Божанов в дейността му. Не е известно срещу някого от тях да има повдигнато обвинение. След убийството му прокуратурата обяви, че е била на косъм да му повдигне обвинение.

"Налични са разпити на магистрати, спрямо които са правени опити за оказване на въздействие от Мартин Божанов", пише още в искането.

Според регистрите в момента преписката, по която са искани тези СРС "е за решаване при прокурор". Датата на разпределяне на преписката е 15-05-2026.

В документа се казва още, че Божанов "притежава компрометиращи материали, посредством които изнудва висшестоящи служители на НАП, Агенция по вписванията и магистрати, за да извлича неследваща му се облага и същите да решават конкретни казуси водени не от вътрешното си убеждение, а по указания от Божанов".

Подробно е разказана схема за кражба на фирма, в която заедно с Божанов участват синът и съпругата на известен бизнесмен, които преди това лежаха в ареста.

Мартин Божанов е получил изпреварваща информация за предстоящото повдигане на обвинение и фиктивно е приет в Държавната психиатрична болница - Карлуково за лечение от психиатрично заболяване. "По този начин Мартин Божанов цели в хода на наказателното производство да представи документи, които да удостоверяват, че страда от психическо заболяване, което изключва наказателната отговорност", пише прокуратурата до съда.

От документа се разбира още, че Божанов е имал достъп до личните данни на хората, хоспитализирани в лечебното заведение. "В последствие Божанов получавал и данни за притежаваните от тях имоти и възползвайки се от психичното им заболяване, придобивал имотите, като същите първоначално били прехвърляни на приближени до Божанов лица", казва още прокуратурата.

Искания за СРС има и спрямо други участници от групата на Божанов.

В друг документ - официална справка, изготвена от Комисията за противодействие на корупцията на 13 февруари 2024 г. (2 седмици след убийството на Нотариуса), във връзка със същото досъдебно производство, са описани резултати от проведени оперативно-издирвателни мероприятия, чиято цел е била да установят адреси, където се съхраняват вещи и предмети, свързани с разследването. В него се вижда интересна връзка между Нотариуса и Еврото - Гергана, съпругата на Божанов, е с постоянен адрес в имот, собственост на бившата жена на Еврото - Любена Павлова. Имотът е придобит през април 2022 г., като продавач е дружество, чийто собственик и управител е Мартин Божанов. Настоящият адрес на Гергана Божанова е в имот, притежаван от нея самата.

В същата справка се казва още, че е установено, че Божанов ползва гараж на ул. "22 септември" № 8 - точно срещу централния вход на прословутия SS клуб. "По отношение на горепосочените помещения са придобити данни, че Мартин Божанов е ползвал помещения за осъществяване на негласно видеозаснемане на посетителите на SS клуб, с цел осъществяване на нерегламентирани действия", пише в нея.

За всички адреси се обобщава, че "в хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия са събрани данни, че на горепосочените адреси се съхраняват документи, вещи и предмети, имащи отношение по предмета на разследване. Придобити са също данни, че същите ще бъдат укрити. Предвид горното, предлагам да бъдат извършени действия по разследване - претърсване и изземване, с цел събиране и приобщаване на доказателства по воденото досъдебно производство", се казва в документа, изхождащ от Комисията за противодействие на корупцията.

В оперативна класифицирана справка на антикорупционната комисия КПКОНПИ от 29 август 2023 г. се казва, че са придобини данни, "че Божанов е инициатор на изготвянето и притежава компрометиращи материали, посредством които изнудва висшестоящи служители на НАП, Агенция по вписванията и магистрати, за да извлича неследваща му се облага и същите да решават конкретни казуси водени не от вътрешното си убеждение, а по указания от Божанов.

За целта Божанов е създал частен клуб SS Club, находящ се в София, ул. "22-ри септември". Клубът бил с контролиран достъп, в който се допускали единствено посочени от Божанов лица. Налични са данни, че на територията на клуба са изготвени множество компрометиращи записи, с които в последствие се изнудват посетилите го лица заемащи висши публични длъжности. Първоначално клубът бил собственост на Мартин Божанов, но към настоящия момент управлението е прехвърлено на друго лице (посочено в справката, б.а.). Същият е запознат в детайли с извършваната престъпна дейност и активно подпомага, като отговаря за събирането и съхранението на изготвените компромати".