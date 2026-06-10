ПП за спряната помощ за Украйна: Трябва да подкрепяме жертвата, не агресора

Позицията на “Продължаваме промяната” е, че трябва да се “подкрепя жертвата, а не агресора”.

“Българският парламент е взел редица решения, че подкрепата, която е оказвана за Украйна, е била по линия на нашите съвместни взаимоотношения с нашите европейски и евроатлантически партньори. Второ - това не е просто подкрепа, а механизъм, чрез който България успя да модернизира, както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване и конкретни способности”, каза е кулоарите на парламента депутатът от ПП Богдан Богданов.

“Ако българската индустрия, българския военно-промишлен комплекс в момента бъде подложен под натиск, бъде изолиран от международните пазари - ще повлияе пряко върху бъдещето на близо 70 хил. души, които работят там”, добави Богданов.

"Всяко едно такова решение, което поставя под въпрос капацитета, износа на нашите предприятия и ще повлияе негативно, както на самия сектор, така и на икономиката. В последната една година има редица примери за това какво България успя да придобие, благодарение на механизмите за подкрепа към Украйна. Ние получихме милиарди, за да закупим ново оборудване”, каза още народният представител.

“Последните две-три години България сериозно се възползва от износа на боеприпаси. Това е сериозно перо и в бюджета и в приходите на бюджета. Такива гръмки изказвания като вчерашното на министъра на отбраната вредят на военно-промишления комплекс”, добави и депутатът Радослав Рибарски.