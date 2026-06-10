Феновете втрещени: Бирата на Световното по футбол струва $16

Остава ден до началото на Световното първенство по футбол през 2026 г., а недоволството сред феновете нараства заради високите цени, които ги очакват по стадионите в цяла Северна Америка.

В продължение на десетилетия футболът се смята за спорт за обикновените хора, но много фенове на играта се опасяват, че предстоящото Световно първенство може да се превърне в лукс, който не всеки ще може да си позволи. Критиките са насочени главно към цените на храните и напитките по стадионите, които оставиха мнозина в шок.

Бира 18 долара, вода почти девет

Първият намек за това какво може да очаква феновете по време на Световното първенство дойде от приятелския мач между Англия и Нова Зеландия на стадион "Реймънд Джеймс“" във Флорида.

След победата на Англия с 1:0 много фенове искаха да се освежат, но бяха посрещнати от неприятна изненада. Голяма бира се продаваше за 16,75 долара, докато премиум бирата струваше цели 18 долара.

Непиещите също няма да спестят много. Бутилка вода струваше 8,75 долара, което предизвика много негативни реакции в социалните мрежи.

Когато британският журналист Майк Кийгън публикува снимка на ценовата листа, последваха коментари от фенове, които смятат, че организаторите все повече превръщат спортните събития във възможности за максимална печалба.

Английските фенове, които са си спечелили репутацията на най-големите пиячи по турнири в чужбина, пристигат на това Световно първенство особено жадни след предишното издание в Катар, където изобщо не се продаваше алкохол. Този натрупан ентусиазъм сега се сблъсква директно с ценообразуването на американските стадиони.

Билетите за откриващия мач на турнира в Мексико в момента се продават на цени между 3000 долара и 10 000 долара.

На 28 май прокурорите в Ню Йорк и Ню Джърси започнаха официално разследване на практиките на ФИФА за продажба на билети за Световното първенство през 2026 г. Разследването е фокусирано върху това дали ФИФА е създала изкуствено недостиг и е завишила цените чрез многостепенна ценова стратегия и управление на местата.

Превръща ли се Световното първенство в събитие само за привилегированите?

За милионите футболни фенове, които ще следят мачовете от домовете, кафенетата или фен зоните си, Световното първенство ще продължи да бъде голямо спортно зрелище. За тези, които планират пътуване до Съединените щати, Канада или Мексико, обаче, разходите биха могли да се окажат значително по-високи от очакваните.

Освен самолетните билети и настаняването, феновете ще трябва да се справят и с високи цени на стадионите, което допълнително подхранва дебата за кого са предназначени най-големите спортни събития в света днес.

За тези, които решат да присъстват на мачовете на живо, Световното първенство през 2026 г. със сигурност ще бъде преживяване, което ще се запомни. Все по-често обаче сред феновете се повдига въпросът дали цената на това преживяване не е станала твърде висока.